Elettra Lamborghini sta male e confessa: “Non bisogna vergognarsi”

Elettra Lamborghini (Bologna, 1994) si confessa su Instagram: “Non sono stata bene”. La cantante ha condiviso una serie di storie sul suo profilo social dove ha affrontato alcune vicende che l'hanno tormentata in questi mesi. E' vero, il 2020 è stato per lei l'anno del matrimonio, rimandato diverse volte e alla fine celebrato il 26 settembre. Un ritardo che ha causato forte stress a Elettra, tanto che ha confidato di aver perso 10 chili per il nervosismo e l'ansia.

La 27enne ha rivelato di non riconoscersi più: il suo carettere si è un po’ spento. Elettra ha anche avuto paura di essere cambiata radicalmente: “Bisogna ammetterlo, non c’è niente di male e ogni tanto capita” ha confessato la Lamborghini. “Ma ora sto meglio…mi ero mancata!”. Il lutto per la morte della sua affezionata cavalla ha segnato molto Elettra che ha riconosciuto di essere stata molto abbattuta. In più lo stress per l’organizzazione del matrimonio ha cambiato il suo modo di fare, tanto che ha confessato di non essere stata più molto gentile con gli altri negli ultimi tempi.