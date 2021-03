Elisa Isoardi a L'Isola dei Famosi, per il Sun é incantevole

Incantevole. Il periodico britannico The Sun incorona Elisa Isoardi a "L'Isola dei famosi" definendola "incantevole", ma anche "bella e sexy". Il magazine ha dedicato alla naufraga in Honduras un articolo con tanto di foto riprese dal suo account Instagram. "La mia partecipazione a L'Isola dei famosi - aveva detto alla Isoardi - non è solo una opportunità di lavoro, ma anche una opportunità di vita. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria".

Dopo 18 anni in Rai, Elisa Isoardi ha colto l'occasione di partecipare al reality per "continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

Tra i tanti scatti social il tabloid inglese ha postato una foto della 38enne sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, nel 2018. Allora la ex di Matteo Salvini indossava un abito azzurro acqua con ampio spacco.