Elisa Isoardi a Verissimo: "Salvini? L'ho amato tantissimo .."

Prima volta di Elisa Isoardi a “Verissimo”, il popolare talk del sabato pomeriggio condotta da Silvia Toffanin su Canale 5: “Matteo Salvini è stato la storia più importante della mia vita. Il futuro? Pronta a lavorare anche fuori dalla Rai”.



Elisa Isoardi senza peli sulla lingua. La conduttrice si è raccontata a cuore aperto a Verissimo nella scorsa puntata di sabato 23 gennaio.

"Con Matteo non andava: e ci siamo lasciati".

Elisa Isoardi racconta della sua storia d'amore, cocclusasi ormai tre anni fa con Matteo Salvini, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. "Ho sofferto, è sempre un fallimento: non importa chi lascia e chi è lasciato. L'ho amato tantissimo, 5 anni bellissimi. Ho soltanto ricordi belli a distanza di 3 anni. Non mi piangevo addosso, ho avuto rispetto del tempo per metabolizzare".

L’intervista alla bella conduttrice inizia in modo frizzantino: “Benvenuta a Canale 5” dice con voce sibillina Silvia Toffanin e Elisa Isoardi: “Eh, che strana sensazione. Sembra che 18 anni di televisione siano svaniti nel nulla. Pam!”. Seguono complimenti della Isoardi alla redazione del programma: manca solo l’annuncio ufficiale del passaggio da Rai a Mediaset. La conduttrice piemontese, bellissima in un look total white, racconta dell’amore per la madre Irma che l’ha cresciuta da sola dopo la separazione e di Fabrizio Frizzi: “Per me è stato un grande uomo, una grande persona, non dico collega o conduttore, ma persona. A 22 anni sono entrata in Rai e il primo messaggio l’ho ricevuto da lui, mi mancano i suoi consigli”.



Inevitabile parlare delle due esperienze a “La Prova del cuoco”: la prima che risale nel 2008 ( sosotituiva Antonella Clerici nella sua prima gravidanza) fu un buttarsi senza il paracadute, la seconda nel 2018 (chiusa per i bassi ascolti) fu quella della consapevolezza. E non perde l’occasione per salutare Antonella Clerici, storica padrona di casa del cooking show: “Adesso sta facendo A Mezzogiorno”. Cioè le ha ripreso programma e fascia oraria.



La Isoardi rivela: “Ho fatto quello che potevo. Era un periodo difficile perché mi lasciai con Matteo (Salvini, nda) perché non andava. Ho provato varie volte a indossare una maschera che si chiama scudo protettivo di sopravvivenza, ma non ce la faccio. Non ero in forma. Ho sofferto sì, è sempre un fallimento quando una storia finisce. Sono stati 5 anni bellissimi, è stata la storia più importante della mia vita. L’ho amato tantissimo. Il cervello e il cuore lavorano in un modo meraviglioso, ora dopo 3 anni ho solo ricordi belli. Ci ho messo tre anni per metabolizzare, mia madre mi diceva di non piangermi addosso, ma quando si ama tanto, bisogna avere rispetto del tempo e dell’amore che è stato. Sono felice che lui si sia fidanzato di nuovo e ci abbia messo meno tempo a metabolizzare”.

Silvia Toffanin le chiede se si sia pentita del selfie a letto con Salvini, all’epoca ministro degli Interni, e la conduttrice: “Mi ci hanno fatto pentire. Era una foto d’amore con una frase d’amore. Lui all’epoca era ministro e ormai rendo conto che tante persone sono entrate nella nostra intimità. Per me però non era volgare e non era una cosa grave, mi prendo le colpe di essere stata anacronistica. Se la pressione esterna ha influito? Tante cose influiscono nella fine di un amore. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, a 38 anni posso dirlo. In questi tre anni non l’ho voluto io, non ho voluto arrivare là, a pensare e desiderare… non ero pronta… i gossip di questi mesi? Solo amicizie. Mi piacerebbe diventare mamma perché vedo cosa faccio per il mio cane, io vorrei essere il cane di Elisa Isoardi!”.

La Toffanin è particolarmente accogliente e scherza mostrandole il primo provino, ma la Isoardi sta al gioco: “Che imbarazzo! Ma dobbiamo vederlo tutto?!”. La chiosa è sul futuro lavorativo: “Il tuo futuro lo vedi in Rai o da qualche altra parte?” e la conduttrice di Cuneo: “Ricomincio da me, e da chi più mi sa apprezzare. I periodi di fermo a volte fanno bene, si semina e poi si raccoglie. Stare ferma mi è servito. Sono pronta a iniziare anche fuori dalla casa dove sono nata. Dirò sempre grazie, sono stati 18 anni bellissimi, ma c’è stata un’evoluzione e sono pronta a tante cose”.



Ora il mio cuore è finalmente pronto a ricevere nella vita privata ma anche nel lavoro conclude la splendida Elisa Isoardi nella sua prima intervista a Mediaset.…