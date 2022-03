Elisabetta Canalis, sotto il vestito niente FOTO

Los Angeles, Usa - L'ex velina sa essere trendy in ogni occasione e passa con disinvoltura dai look casual a quelli sexy. Nella su quotidianità apprezza molto la versione street, ma nelle occasioni glamour dà il meglio in quanto a femminilità e sensualità: ha anticipato il trend dei capi in vinile d'ispirazione anni Sessanta, che ora sono gettonatissimi in passerella e tra le celebrities. Ovviamente, tutti i suoi outfit li condivide sui social con la sua community, che la apprezza in ogni veste.

Gli ultimi scatti arrivano direttamente da Los Angeles, dove si è trasferita già da qualche anno: vive lì col marito e la figlia, in un'enorme villa con giardino a due piani con giardino. Ha sfoggiato l'intramontabile total white, abbinandolo a un capo anch'esso di sicuro successo, cioè il tailleur, con pantaloni palazzo a blazer oversize, portandolo con nulla sotto, lasciando nuda la scollatura a V, impreziosita da una collana. Ha completato il look con décolleté rosa cipria col tacco e borsa di Anine Bing.