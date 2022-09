Elisabetta Gregoraci, flirt in Sicilia lontano da occhi indiscreti

Noto, Sr - Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si starebbero frequentando in gran segreto. La fiamma segreta della showgirl 42enne è sempre il figlio 28enne del facoltoso imprenditore fiorentino Sandro: fondatore del noto brand Rifle, titolare di svariati hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo che da sola vale un miliardo di euro. I due sono stati avvistati dal settimanale "Chi" in un resort di lusso in Sicilia, dove si sarebbero completamente abbandonati alla passione, ma finora neanche i suoi tremendi paparazzi sono riusciti a rubare qualche scatto al soggiorno della coppia.

E' da un po' che si frequenterebbero anche se gli interessati non confermano la liaison, mentre l'ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore, l’ha addirittura smentita. Qualche giorno fa erano sono stati intercettati nel siracusano, a Noto, da un altro magazine gossipparo, DiPiù; anche in questo caso sulla fiducia, senza documenti fotografici. Mentre adesso si sarebbero rifugiati in un altro albergo 5 stelle dell’Isola. Sarebbe la prima storia “seria” e ufficiale della showgirl che, da quando ha mollato Briatore, non ha più avuto un uomo fisso al suo fianco.