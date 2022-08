Elisabetta Gregoraci: la nonna festeggia 101 anni

Elisabetta Gregoraci e la sua famiglia hanno festeggiato la nonna paterna con una cena in riva al mare in un ristorante di Soverato per i suoi 101 anni. Un traguardo importante, celebrato insieme alla famiglia riunita in un ristorante in riva al mare a Soverato. La bellissima conduttrice ed ex gieffina dell’edizione 5 del Grande Fratello Vip si è mostrata sorridente più che mai sui social e visibilmente emozionata postando dei video con la nonna che si chiama come lei. “Sto andando al ristorante a festeggiare la mia super nonnina che oggi compie 101 anni… vi porto con me”, dice ai fan in un video postato nelle stories.

Elisabetta Gregoraci non avrebbe potuto sfoggiare un sorriso più bello, durante la cena per festeggiare i 101 anni della nonna. La conduttrice è emozionata e non lo nasconde ai follower: "Sono super felice" esclama in un video postato sui social, poi posa abbracciata alla mamma del suo papà, che si chiama come lei.

Elisabetta Gregoraci è bellissima, semplice ed elegante, con un miniabito di seta rossa, i capelli sciolti sulle spalle e i gioielli discreti ma luminosi. Con i fan condivide tutti i momenti più belli della serata trascorsa con i suoi cari, l'allegria che regna durante la cena e l'amore che la lega alla mamma del suo papà. Negli scatti social mostra la bellissima torta alla panna con le candeline e il momento del brindisi sotto le stelle, mentre sua sorella Marzia Gregoraci inquadra le portate a base di pesce. Alla cena di famiglia è assente Nathan Falco, figlio della conduttrice, che in questi giorni si trova in vacanza a Mykonos insieme al padre, Flavio Briatore.

Con nonna Betta, Elisabetta Gregoraci è molto affettuosa, la riempie di coccole e scherza con lei. "Ma no, non sei vecchia..." la rassicura, e poi: "Ti ho portato anche la crema antirughe!", dice tra le risate, mentre le si inginocchia vicino per stringerla a sé. Al momento di soffiare sulle candeline sono l'una accanto all'altra, entrambe emozionate, a regalare sorrisi ai flash dei familiari. "Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101! Sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto", scrive la conduttrice postando su Instagram le foto della serata speciale.