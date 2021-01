Elisabetta Gregoraci operata d'urgenza. «Sto bene»

Elisabetta Gregoraci (Soverato, Catanzaro, 1980) è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. «Ero dal mio ginecologo, che ha notato che c'era qualcosa che non andava all'utero. Ho tolto un polipetto, è andato tutto bene. Anche qui voglio ribadire quanto sia importante la prevenzione» racconta Elisabetta Gregoraci, che prosegue: «Non lo avevo ancora raccontato a nessuno, tendo sempre a non raccontare le cose. Lì per lì un po' mi sono spaventata però il dottore mi ha tranquillizzato, ed è andata bene. Con mia sorella abbiamo vissuto purtroppo il calvario di mia madre, per questo motivo facciamo i controlli ogni sei mesi. Sono importanti, anche se li viviamo sempre con un po' di tensione e apprensione».

Un'unione molto forte quella che lega Marzia ed Elisabetta Gregoraci: «C'è sempre stata grande complicità fra di noi, siamo quasi coetanee, abbiamo due anni di differenza. Quando mamma si è ammalata è cambiata la nostra vita, e lo abbiamo affrontato insieme. A tredici anni mia madre si è aggravata e da lì è cambiato tutto, abbiamo perso la spensieratezza che avevamo in quando adolescenti. Abbiamo curato mamma nel miglior modo possibile, tra operazioni e terapie, entrando e uscendo dagli ospedali. Un calvario durati molti anni purtroppo, però ci siamo comunque godute nostra madre nonostante tutto, perché la malattia che ha avuto poteva durare sei mesi o un anno, e invece abbiamo avuto più tempo con lei». Prosegue Marzia, ospite in studio: «Io e mamma eravamo molto legate nella fede e, dopo una promessa fatta a nostra madre, siamo andate a Medjugorje. Dovevamo andare tutte e tre, ma purtroppo lei si è aggravata, e siamo andate solo noi due» continua Elisabetta: «Un viaggio molto bello, che ci ha dato grande forza anche dopo. Pensiamo sempre a mamma e quel giorno eravamo lì per lei. Io poi faccio la coraggiosa, do sempre coraggio agli altri, ma sono una fifona. Io la sento sempre vicino mamma».