Elisabetta Gregoraci svela perché è finita con Briatore: i retroscena

Elisabetta Gregoraci svela perché è finita con Briatore: "Non l'ho mai perdonato..."

La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è nata tra il 2005 e il 2006 decolla nel 2008 con il matrimonio e l'arrivo di un figlio nel 2010, poi la crisi... La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è sicuramente una delle più discusse nello showbiz italiano . Un rapporto nato tra pregiudizi e polemiche per la differenza di età. Chi pensava a una coppia che usciva solo per le copertine dei giornali sbagliava e non poco. Nonostante i gossip settimanali e i giornali che li fotografavano comunque, Elisabetta e Flavio hanno costruito insieme un legame sempre più forte.

A distanza di tempo dalla separazione ufficiale di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci escono allo scoperto nuovi retroscena circa l’addio. Elisabetta già nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip non hai mai tenuto nascosto i motivi dell’addio da Flavio. "Non l'ho mai perdonato..." ha rivelato ad una degli inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Elisabetta Gregoraci ha debuttato nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima, muovendo i primi passi nel campo della moda e nei concorsi di bellezza. Vince infatti il ??titolo di "Miss Calabria" e arriva alle finali di "Miss Italia" dove conquista il titolo di "Miss Sorriso". Dopo inizia a fare la modella per diversi stilisti tra cui Armani e Dolce e Gabbana. Intanto, però, l'ex di Briatore non riesce a finire gli studi, per poi trasferirsi a Roma dove si diploma in danza moderna. Successivamente arriva la televisione, dove è la velina di trasmissioni di successo come "Ciao Darwin" e "Stasera tutto è possibile". Dal 2012 al 2017 presenta il programma comico "Made in Sud", dove mostra tutta la sua solarità e autoironia. Tutte qualità che la faranno sentire molto vicina agli spettatori, conquistando così un posto nel cuore di Flavio Briatore.

La loro storia d’amore è infatti terminata dopo ben dodici anni insieme e un figlio. Per l’amore del figlio i due hanno deciso di fare una separazione consensuale.

Sono tanti i motivi che circolano in rete circa l’addio della coppia. Secondo alcune indiscrezioni infatti la showgirl calabrese non avrebbe digerito alcuni messaggini piccanti che l’ormai ex marito avrebbe scambiato con una fidata collaboratrice. Ma la colpa non sarebbe solo dell’imprenditore che ha fama di “donnaiolo”: gli amici di Briatore – sottolinea la fonte – avrebbero sussurrato che anche Elisabetta, a causa della distanza e dei troppi impegni, si sarebbe distratta con altre persone.

Stando alle dichiarazioni della showgirl e conduttrice al GF VIP i motivi dell’addio con Flavio Briatore non sarebbero dovuti al suo essere considerato “donnaiolo” ma in realtà la motivazione sarebbe molto più profonda e seria. Sembrerebbe che Flavio Briatore non mettesse la moglie al primo posto, anzi che addirittura secondo le parole della showgirl “la trascurasse” anche per questioni importanti e delicate come la perdita della madre.

L'anno della crisi

l Il 2017 è l'anno della crisi oltre che della fine della storia, quindi della separazione. Riservatezza sulla reale motivazione che li ha portati alla rottura, ma quando nel 2020 Elisabetta Gregoraci ha partecipato al suo primo reality show (Grande Fratello VIP 5), confidandosi con Patrizia de Blanck, ha spiegato perché ha lasciato l'imprenditore: "Mi ha trascurato un molto, era sempre molto impegnato”.

"Quando è morta mia madre subito dopo il funerale voleva andare a lavorare senza rispettare il mio dolore. Mi ha lasciato da sola per inaugurare una discoteca", ha raccontato Elisabetta. "Questo non è rispetto per la tua compagna e per la mamma di tuo figlio. Gli ho dato la mia giovinezza e un figlio e lui fa così? Da lì mi è scattato tutto. Quella cosa non sono mai riuscita a perdonargliela. Non ero la sua priorità nonostante io gli fossi sempre stata vicino". La risposta di Flavio non si è fatta attendere. L'imprenditore ha infatti dichiarato che se la moglie del figlio vuole essere davvero indipendente, potrebbe iniziare rinunciando al cospicuo mantenimento mensile.