Elisabetta Gregoraci: torta di compleanno e look mozzafiato per festeggiare

Elisabetta Gregoraci, la ex moglie di Flavio Briatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha festeggiato ieri, 41 anni d’età.

La showgirl ha deciso di festeggiare il suo 41imo compleanno con una festa semplice con tanto di fotografie postate sui social. Causa covid e le restrizioni legate alla pandemia, la Gregoraci ha festeggiato in maniera molto tranquilla senza però rinunciare alla presenza di qualche amico .

Un Compleanno speciale però ed una sorpresa per Elisabetta Gregoraci anche nello studio del Grande Fratello Vip.

Nel corso della trentottesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo compleanno con una torta, regalo da parte dei suoi ex coinquilini della casa e con l'affetto degli altri concorrenti.



Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli sono entrati in studio per farle gli auguri a distanza. Per lei in studio, un enorme pacco rosso che Selvaggia Roma e Guenda Goria hanno portano al centro della scena: al suo interno c'era la torta al cioccolato preparata dai concorrenti del reality.

Infine, il collegamento con le inquiline rimaste in casa. Tra una fetta di torta e tanti palloncini, Elisabetta ha soffiato sulle candeline con l’amica Matilde Brandi che sui social ha postato una bellissima foto accompagnata da un messaggio semplice: “amore tanti auguri, ti voglio tanto bene”.

La showgirl dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 ha riscosso un grandissimo successo e, nonostante sia uscita da circa due mesi dalla casa, il suo nome è ancora quello più chiacchierato della quinta edizione vip del reality show di Canale 5.



Nel giorno del suo compleanno non poteva andare diversamente, visto che sui social è entrata in tendenza con l’hashtag auguri #EliGreg a conferma del grandissimo affetto del pubblico verso la bellissima showgirl calabrese. La ex moglie di Flavio Briatore ha festeggiato il suo b-day condividendo sui social con i fan una serie di scatti: dai tantissimi fiori ricevuti fino agli auguri di amici, parenti, amici ma anche i suoi followers. E per il suo il suo compleanno al GF VIP ha sfoggiato un look davvero mozzafiato: un vestitino nero davvero hot che non è passato inosservato dal pubblico di Canale 5 e non solo.