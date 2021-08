Elisabetta Gregoraci, vacanze in Sicilia con il figlio Nathan Falco Briator

Elisabetta Gregoraci, l'ex moglie di Flavio Briatore, nei giorni scorsi ha postato una foto su Instagram che la ritraeva sulla scalinata della Cattedrale in piazza Duomo a Siracusa insieme al figlio Nathan Falco.

DopoAlessia Marcuzzi e la Lucarelli è ' stata in vacanza anche in Sicilia la bella Elisabetta Gregoraci, si allunga a macchia d’olio la lunga lista di VIP che quest’anno ha deciso di trascorrere le vacanze estive sull’Isola. La bella Calabrese ha scelto di fare una Tappa anche in Sicilia durante le sue vacanze estive, in compagnia del figlio avuto dall'ex compagno.

"Di questo posto ho ricordo indelebili ne mio cuore, con la mia mamma ho condiviso tanti momenti bellissimi", ha scritto.

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore hanno trascorso alcuni giorni in Sicilia. Tappa a Siracusa e Taormina come documentato dalla stessa ex compagna di Flavio Briatore sui social. Il ritorno a Taormina è stato per la Gregoraci come un tuffo al cuore; lì infatti era stata in vacanza insieme alla sua mamma, scomparsa per un male incurabile alcuni anni fa.



Durante le sue vcanze in Sicilia, Elisabetta ha postato anche una foto su Instagram sulla scalinata della Cattedrale in piazza Duomo a Siracusa, altri scatti nella città messinese a spasso con il figlio Nathan Falco

Dopo le vacanze in Costa Smeralda è tornata nella sua Calabria poi nella vicina Sicilia. La conduttrice che ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, presentato un’altra edizione di “Battiti Live” e che vedremo a “Scherzi a Parte” insieme a Enrico Papi, ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto che hanno ottenuto molto successo.

Continuano i momenti di relax ma anche il giorno della festa per Elisabetta Gregoraci, che in queste ore si trova in Calabria per una ricorrenza molto speciale. La showgirl Elisabetta Gregoraci torna nella sua Calabria, una giornata speciale, i 100 anni della nonna.