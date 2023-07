Elodie, bella come il sole in una pizzeria a Napoli

Napoli - Elodie vestita di bianco, in trasparenza. Quanto basta per svoltare la giornata.

«È stato un momento bellissimo, che ha cambiato la nostra giornata».

Così Gennaro Di Napoli, titolare dell’omonima pizzeria della città partenopea, descrive la visita di Elodie nel suo locale. La cantante romana, in trasferta in Campania, la scorsa domenica si è concessa una tappa gastronomica nel capoluogo.

«È venuta da noi per cena, accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone e da altre persone del suo entourage – racconta Di Napoli -. Mi ha detto che la mia pizzeria le era stata consigliata da alcuni amici, sia per la qualità del cibo che per l’ambiente». Cosa ha mangiato Elodie a Napoli Il pasto è stato veloce, ma caratterizzato da tante le specialità della casa: «Lei si tenuta leggera, ordinando un piatto con alcuni fritti, mentre gli altri commensali hanno scelto una margherita».

Quello che rimane, per Di Napoli, è stato non solo l’orgoglio per aver ospitato una stella della musica pop, ma anche il piacere di aver trovato, dietro il velo della fama, una persona cordiale e alla mano.

«L’ho trovata molto solare e simpatica. Ci eravamo appena presentati ma ho avuto l’impressione di parlare con un’amica che conoscevo da dieci anni. Alla fine ci siamo abbracciati e abbiamo scattato una foto ricordo». L’immagine è stata condivisa ieri sui social del locale: «Sei stata una sorpresa inaspettata. Con la tua bellezza e la tua simpatia hai reso la nostra domenica indimenticabile», ha scritto il titolare. Il congedo tra Elodie e Di Napoli potrebbe, comunque, essere stato solo un arrivederci: «Mi ha detto che tornerà a trovarmi perché ha in programma altre visite in città nel prossimo futuro», afferma Di Napoli.

La passione di Elodie per la cucina

La cantante romana, in classifica insieme a Marco Mengoni con la hit estiva “Pazza Musica”, durante l’ultimo fine settimana è stata protagonista di un inusuale concerto a Capri, tenuto in barca all’ombra dei faraglioni. Una prova che non le ha fatto perdere, evidentemente, la voglia di assaporare le specialità locali. La passione di Elodie per la buona cucina è, del resto, cosa nota: lo scorso 2 maggio, l’artista ha scelto di celebrare il suo compleanno nel ristorante tristellato «Da Vittorio» della famiglia Cerea, nella bergamasca. In quell’occasione, si era fatta immortalare con un’enorme pentola dei celebri paccheri, servita dallo chef direttamente al tavolo della festeggiata.