Elodie: "Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine"

Elodie è uno dei personaggi emergenti degli ultimi anni nel panorama della musica e dello spettacolo italiano.

Nata a Roma il 3 Maggio del 1990 (ha 34 anni) nel quartiere popolare di Quartaccio, da padre italiano (artista di strada) e madre francese creola (ex modella e cubista), originaria della Guadalupa. Elodie Patrizi, eredita la passione musicale dal padre, ma ha un'adolescenza difficile: i genitori decidono di separarsi, la madre contrae una brutta malattia e Elodie lascia il liceo (era iscritta al pedagogico a Roma ma non prenderà il diploma) e a 19 anni si trasferisce a Lecce dove lavora come cantante e cubista.

Elodie sceglie da giovanissima di seguire la passione per la musica. Nel 2009 prova ad entrare a X Factor ma è stata esclusa da Simona Ventura ad un passo dal live show. Nel 2015 partecipa ad Amici di Maria de Filippi nel team capitanato da Emma ed Elisa ma alla trasmissione arriva seconda. Debutta con il suo primo album "Un'altra vita" disco d'oro dalla FIMI per le oltre 25 000 copie vendute. Tra settembre e ottobre 2016 è presente come artista di apertura dell'Adesso Tour di Emma Marrone. Nel 2017 partecipa a Sanremo con "Tutta colpa mia" che arriva in finale piazzandosi all'ottavo posto premiato con il disco di platino per aver superato le 50 000 copie vendute. Nel 2020 torna a Sanremo con "Andromeda", scritto da Mahmood e Dardust. Il brano si classifica settimo nella classifica finale della kermesse. Nel 2021 torna sul palco di Sanremo in veste di co-conduttrice affiancando Amadeus e Fiorello alla conduzione della serata del 3 marzo. Nel 2021 partecipa anche alla seconda stagione di Celebrity Hunted, show prodotto da Amazon prime dove i vip devono scappare da un gruppo di inseguitori professionisti. Nel programma è in coppia con la sua amica Myss Keta. Sempre lo stesso anno conduce una puntata de Le Iene (nell’edizione ricordata per l’alternarsi di 10 diverse presentatrici) e recita come protagonista nel film "Ti mangio il cuore", diretto da Pippo Mezzapesa e presentato in concorso al Festival del cinema di Venezia (sezione Orizzonti). Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le cento donne di successo in Italia.

Claudia Marthe è la mamma della cantante italiana Elodie e, lo scorso giugno, ha convolato a nozze con il suo compagno Francesco Cramer, coronando il suo sogno d'amore e catturando l'attenzione dell'opinione pubblica. Claudia Marthe si è separata da suo marito, Roberto Di Patrizi, il padre delle sue figlie, quando Elodie aveva solo otto anni. Era una esistenza infelice segnata dalla sua tossicodipendenza. Lavorava come cubista, Elodie nacque che lei aveva solo 21 anni. Elodie parlò in questi termini del passato della madre al Corriere: «Il suo malessere aveva un nome preciso: tossicodipendenza. Io l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbé vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina».

Elodie fino al 2017 è stata fidanzata di Lele Esposito, conosciuto ad Amici poi è tornata con l'ex, il dj Andrea Maggino. Successivamente ha avuto una relazione con il rapper Marracash, un amore sbocciato durante la registrazione del brano “Margarita”. I due hanno passato insieme il lockdown, al termine del quale hanno scelto di separarsi anche se hanno mantenuto un ottimo rapporto. Dopo la rottura con il rapper, la cantante ha frequentato il modello e marketing manager Davide Rossi. Attualmente è fidanzata con Andrea Iannone, pilota di Moto GP.

La cantante ha scelto Milano, precisamente il quartiere San Vittore, come luogo dove vivere con il suo fidanzato. La cantante mantiene un certo riserbo sulla sua vita privata e condivide raramente immagini del suo appartamento. Tuttavia, dalle poche immagini che ha pubblicato, si intravede uno stile curato e raffinato, in linea con le caratteristiche architettoniche della “Vecchia Milano”.

Durante la 71^ edizione del Festival di Sanremo, Elodie ha mostrato un volto inedito salendo sul palco non solo per dimostrare le proprie qualità musicali ma anche per presentare gli artisti e gli ospiti di questa nuova serata. La sua partecipazione, stando alle principali fonti e indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, è valsa un cachet di 25 mila euro. Per quanto riguarda invece l’edizione 2025 del Festival dove sarà di nuovo in gara come cantante, le dovrebbe essere riconosciuto il solito indennizzo a titolo di rimborso spese di un importo pari a 48.000 euro. Quanto ai guadagni, oltre a quelli derivanti dalla sua carriera artistica ci sono da considerare anche quelli in virtù della attività di testimonial: nel 2021 infatti è diventata ambassador di Bulgari. Il suo patrimonio però sarebbe ben più corposo visto che la sua società - Margarita Srl - nel 2023 ha registrato ricavi pari a 1,16 milioni di euro come riportato da Affari Italiani.

L'amore con Andrea Iannone

«Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine. E io non sono una da colpo di fulmine, non è da me. Non me lo aspettavo, poi è arrivato in un momento in cui non volevo una relazione. Ma ho capito che volevo essere nella sua vita. Ci siamo capiti, abbiamo delle fragilità entrambi. È una persona molto forte. Di lui mi piace tutto, anche i difetti», ha raccontato Elodie.