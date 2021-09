Elodie veste ANDREADAMO per omaggiare Raffaella Carrà

Ieri sera in prima serata, Alessandro Cattelan che ha lasciato X-Factor ora condotto dall'attore di SKAM Ludovico Tersigni, ha presentanto il suo nuovo programma "Da Grande". Si tratta di un varietà, il cui titolo si riferisce allo sguardo retrospettivo con cui gli ospiti guarderanno alle proprie carriere così da farne un bilancio, più o meno serio.

Da conduttore di uno show televisivo, Cattelan non poteva che citare una delle più importanti e straordinarie conduttrici di varietà che l'Italia abbia avuto: Raffaella Carrà. Dopo una serie di personali ricordi legati a Raffaella (Cattelan e Carrà non si sono mai incontrati di persona), il conduttore invita il pubblico a un minuto di silenzio, per poi romperlo e suggerire che Raffaella al silenzio forse avrebbe preferito "rumore", per citare la sua celebre canzone.

Ed ecco spuntare dalle spalle del conduttore Elodie, a cui è stato affidato il compito per nulla semplice di omaggiare con voce e presenza scenica l'incredibile Raffaella.





Elodie nel backstage di "Da Grande"



Per ricreare il look di Raffaella Carrà, la stylist di Elodie, Ramona Tabita, che veste la cantante ormai da diverso tempo con successo (vedi Sanremo 2021), ha scelto una jumpsuit realizzata su misura da ANDREADAMO. Nonostante il recente debutto del brand dello stilista calabrese, ANDREADAMO ha già ottenuto grande successo grazie alla maglieria di altissima qualità che disegna con un pensiero inclusivo.



Elodie nel backstage di "Da Grande"



Il look scelto da Elodie per il tributo a Raffaelle Carrà è un pezzo unico realizzato su misura: una jumpsuit ispirata ad una tuta indossata da Raffaella, composta da pantalone flair con inserti di tulle semitrasparenti e top tempestato di cristalli ricamati con intrecci e "tagli anatomici". La tuta è stata realizzata con uno dei tessuti principali dell'ultima collezione di ANDREADAMO: la maglia di viscosa superstrech che scolpisce il corpo di Elodie e lo asseconda mentre balla come Raffaella adorava fare.