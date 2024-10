Elton John ammette: Non ho più tonsille, prostata, anca destra e ginocchia

77 anni e sentirli tutti.

In occasione della presentazione di “Elton John: Never Too Late” (il documentario diretto dal marito David Furnish e da R.J. Cutler che arriverà su Disney+ dal 13 dicembre) al New York Film Festival, il 77enne cantante ha infatti parlato delle sue condizioni di salute, snocciolando un elenco di parti del corpo che gli sono state rimosse oppure sostituite nel corso degli anni. «Non ho più le tonsille, l’appendice, le adenoidi, la prostata, l’anca destra, il ginocchio destro e quello sinistro - ha detto la popstar - . In effetti l’unica cosa che mi è rimasta è l’anca sinistra. A dirla tutta, di me non è rimasto granché. Ma sono ancora qui».

Terminata la lista, l’iconico artista ha poi voluto ringraziare «David, Zachary ed Elijah per avermi reso l'uomo più felice del mondo», riferendosi al marito (dopo l’unione civile stretta a dicembre del 2005, lui e Furnish si sono sposati ufficialmente nove anni più tardi, quando il matrimonio fra persone dello stesso sesso è diventato legale nel Regno Unito) e ai due figli, nati tramite gestazione per altri e che oggi hanno 13 e 11 anni.

«Come sapete, ho deciso di non andare più in tour perché ho 77 anni, ho fatto di tutto e ho suonato di tutto - ha spiegato il musicista, il cui ultimo concerto è stato al Farewell Yellow Brick Road di Stoccolma a luglio del 2023 - .La musica continuerà a far parte della mia vita, ma ora le cose più importanti sono David, Zachary ed Elijah, la famiglia, gli amici. Ho trovato l’utopia e sono così emozionato». A inizio settembre Elton John aveva comunicato via Instagram di avere una vista limitata in uno degli occhi, a causa di una grave infezione oculare contratta durante l’estate, ma di essere sulla via di guarigione.