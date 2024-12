Elton John cieco: "Ho perso la vista". VIDEO

Londra - Sir Elton John ha rivelato di aver perso la vista, in una confessione pubblica sulla propria salute, definita "straziante" dai media, e riportata oggi sulla stampa internazionale.

La sera del 1° dicembre, dal palco del “Dominion Theatre” di Londra, durante una rappresentazione di gala del nuovo musical “Il diavolo veste Prada” (di cui l'artista ha scritto le musiche), Elton ha detto: “Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista”. E poi, ringraziando il marito David Furnish, "che è stato la sua roccia", ha aggiunto: "Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito". Elton John, artista leggendario, ha persino ricevuto dalla Regina Elisabetta tre onorificenze: un CBE (Commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico), un cavalierato e l'Ordine dei Compagni d'Onore e rese omaggio alla memoria della Sovrana con “Don't let the sun go down on me” nel suo spettacolo al “Rogers Centre” di Toronto, spiegando che lo aveva sempre ispirato: “Ha guidato il Paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e genuina cura. Ho 75 anni e Lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me, ma sono contento che riposi in pace”.

Musicista amatissimo da generazioni, l'autore di “Rocket Man” lo scorso settembre aveva ammesso di essere rimasto con una "visione limitata" in un occhio a causa di una grave infezione, ma aveva rassicurato i fan di tutto il mondo, dicendo di essere in “via di guarigione”:

"Durante l'estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio", aveva scritto su Instagram: "Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all'occhio colpito".

L'anno scorso Sir Elton ha tenuto l'ultimo spettacolo del suo tour di addio nel Regno Unito, davanti a circa 120mila persone a Glastonbury.