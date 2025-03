Elton John: “Ho scritto una canzone che parla della mia morte, non mi resta molto tempo”

“Quando questo vecchio mondo ne avrà abbastanza di me”. Sono questi i versi, scritti dallo storico paroliere Bernie Taupin, che hanno fatto crollare Sir Elton John. Il leggendario musicista, 78 anni appena compiuti (il 25 marzo), ha rivelato di aver pianto ininterrottamente per 45 minuti durante la registrazione del suo nuovo album, “Who Believes In Angels?” (in uscita il 4 aprile), realizzato con Brandi Carlile. La commozione è esplosa mentre incideva l‘ultima traccia del disco, intitolata proprio “When This Old World Is Done With Me”. Un brano che, come ha ammesso lo stesso Elton al podcast Smartless, “parla della mia morte”.

“Ho scritto una canzone alla fine dell’album”, ha raccontato Sir Elton, “e quando ho realizzato il testo, il testo di Bernie Taupin […] ho detto ‘questo è davvero carino’. E poi arrivo al ritornello e ovviamente capisco che parla della mia morte. Quando arrivi alla mia età, che è vicina ai 100, pensi: ‘Quanto tempo mi resta?’ E hai figli, hai un marito meraviglioso, pensi solo alla mortalità. E così quando sono arrivato al ritornello, sono crollato per 45 minuti ed è tutto registrato su pellicola”.

Una scena toccante, confermata dall’amica e collaboratrice Brandi Carlile, presente in studio: “Gli occhiali sono caduti, tutto il suo corpo si è accartocciato sul pianoforte“, ha ricordato la musicista. “Piangeva molto. Gli ho messo le braccia intorno e l’ho tenuto stretto”. E ha aggiunto: “John è stoico, un uomo virile, mascolino e non voleva parlare dei suoi sentimenti, ma è giusto che tutti sappiano che è davvero umano, profondamente imperfetto e imbarazzante (…) Tutti dovrebbero vedere quello che è successo. È arrivato alla fine del ritornello e la sua voce ha iniziato a tremare”. Un momento di fragilità che arriva dopo un periodo non facile per la salute del cantante. La scorsa estate, un’infezione agli occhi lo ha costretto a limitare la vista (“Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento”, aveva scritto su Instagram a settembre). A novembre, ospite a “Good Morning America”, aveva ammesso: “Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo”, sottolineando come il problema avesse ritardato l’uscita del nuovo album.

Ma Elton John, come sempre, affronta gli acciacchi con ironia: “Non ho più le tonsille, l’appendice, le adenoidi, la prostata, l’anca destra, il ginocchio destro e quello sinistro. In effetti l’unica cosa che mi è rimasta è l’anca sinistra. A dirla tutta, di me non è rimasto granché. Ma sono ancora qui”, aveva scherzato poche settimane fa. Perché, nonostante la consapevolezza della mortalità e i problemi di salute, Sir Elton ha trovato la sua “utopia”: “La cosa più importante nella mia vita sono David, Zachary ed Elijah, e la mia famiglia e i miei amici. Ho trovato felicità e beatitudine complete e assolute quando ho incontrato David e quando ho avuto i miei figli, i nostri figli. E mi ha soddisfatto così tanto. Non sono mai stato così felice come adesso”. Il cantante e il marito David Furnish si sono uniti civilmente nel 2005 e hanno due figli, Zachary (13 anni) ed Elijah (11 anni), nati tramite madre surrogata. Ed è proprio per dedicarsi alla famiglia che Elton John ha deciso di dire addio ai tour, dopo una carriera lunga sei decenni, costellata di successi (10 singoli e 9 album al numero 1 nel Regno Unito) e quasi 4.600 esibizioni in tutto il mondo. Il suo “Farewell Yellow Brick Road Tour” si è concluso nell’estate 2023, con un’ultima, emozionante tappa a Stoccolma. “Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica“, aveva detto dal palco. “È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici”.