Emma Marrone con il pancione: la cantante con l’abito premaman sul set

Emma Marone ha pubblicato sui social le foto con il pancione che hanno messo in allerta i fan, ma si tratta solo di un costume di scena: la cantante fa parte della nuova serie di Sky firmata da Gabriele Muccino “A Casa Tutti Bene”. Radiosa nell’abito premaman bianco e nero, la cantante sembra davvero credibile: per ora però si gode il successo, la musica e il suo ruolo a X Factor.

Sono uscite le prime foto della nuova serie televisiva intitolata “A casa tutti bene” di Muccino. Il regista ha voluto Emma di nuovo nelle vesti di interprete, questa volta sarà Luana, moglie di Riccardo (Alessio Moneta). L'abito premaman bianco e nero e una mano sul pancione: sì, avete visto bene, è proprio Emma Marrone. Le foto pubblicate sui social hanno messo in allerta i fan, ma si tratta solo di un costume di scena: la cantante infatti è nel cast della nuova serie di Sky Original firmata da Gabriele Muccino, A Casa Tutti Bene.

Emma ha pubblicato la foto sui social e ha fatto il pieno di Like

Sul profilo Instagram della cantante e su quello ufficiale di Sky sono state condivise le prime foto ufficiali della serie, che è un reboot dell’omonimo film del 2018. Emma interpreta Luana, la compagna di Riccardo (Alessio Moneta) in dolce attesa. Per vederla "in azione" però c'è ancora da aspettare: la serie arriverà in tv solo a dicembre. Intanto Emma si divide tra la musica e il ruolo di giudice televisivo a X Factor, dove sfoggia look griffati anni Settanta

Negli scatti la cantante di “Amami” si presenta come una donna incinta a una cena insieme al suo partner nella fiction ispirata all’omonimo film del 2018 sempre dello stesso regista romano.

L'abito premaman di Emma sul set

Al regista Gabriele Muccino Emma Marrone deve ispirare un che di materno: non è la prima volta infatti che la cantante interpreta per lui una donna in dolce attesa. Emma aveva già recitato con il pancione finto per il film I migliori anni, sempre diretta da Muccino. Nella pellicola del 2020 l'ex vincitrice del talent Amici era apparsa trasformata, con i capelli lunghi e scuri. Ora torna sul set con il suo signature look: i capelli biondi e mossi con le radici scure. Negli anni Emma ha cambiato spesso look, passando dai capelli lisci ai ricci naturali. Nelle prime foto dal set la vediamo con un lungo abito premaman con una stampa jacquard bianca e nera, mentre cena in un ristorante. Capelli tirati indietro, un filo di trucco e il tenero gesto di accarezzarsi il pancione: Emma risulta perfettamente credibile nel ruolo. Chissà che gli abiti di scena non le accendano il desiderio di maternità in futuro: per ora si gode i successi musicali e il lavoro di giudice da X Factor.

Emma attualmente è libera, spesso ha girato del gossip su presunti fidanzati ma lei più volte, ha detto che se avesse un fidanzato non la tirerebbe troppo per le lunghe e lo direbbe senza problemi.

In una intervista ha anche espresso un forte desiderio di maternità: “Vorrei avere un figlio e, se non dovessi trovare l’uomo giusto, ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza per averlo”.

Intanto la vedremo interpretare una mamma in attesa, poi le auguriamo di realizzare il suo sogno