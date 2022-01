Emma pubblica un duetto inedito con Pino Daniele. VIDEO

Nel giorno dell'anniversario della scomparsa del grande cantautore napoletano Pino Daniele, Emma Marrone ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un duetto inedito per ricordarlo. Lui alla chitarra e lei con la voce si esibiscono in “Je so’ pazzo”, uno dei brani di maggior successo di Pino Daniele. «Ci sei sempre stato. Ci sarai per sempre. Manchi Pino», si legge nella didascalia del post di Emma. (video da Youtube/Vista Agenzia Televisiva Nazionale).