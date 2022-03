Enrico Brignano e Flora Canto: nozze in arrivo

Enrico Brignano capitola, arrivano le nozze, si sposa davvero con Flora Canto. Dopo tante promesse, molti mesi d’attesa e due figli insieme, la compagna è riuscita a convincere lo scapolone impenitente (ormai ex) a celebrare le fatidiche nozze.



Nozze imminenti per Enrico Brignano e Flora Canto, l’attore e la showgirl, sono decisi al grande passo dopo otto anni di convivenza e la nascita dei figli Martina e Niccolò, così hanno già preparato tutti i documenti e le pubblicazioni sono esposte al Comune di Roma

La coppia ha infatti affisso le pubblicazioni di matrimonio a Roma. Come dire, il matrimonio è davvero all’ultimo miglio

LA PROPOSTA A VERONA - In effetti, Enrico Brignano aveva fatto una proposta di matrimonio super romantica alla sua Flora Canto durante un suo spettacolo a Verona, la città dell’amore e di Rome e Giulietta.

Ma alcuni avevano sospettato che si trattasse, appunto, di un pezzo dello show. E invece… è tutto vero. Lo confermano le pubblicazioni di nozze affisse al Comune di Roma.

Enrico Brigano ha davvero ceduto, e sta quasi per capitolare... Lui che era uno scapolone impenitente non ha resistito all’amore per Flora Canto. E ai loro due figli, Martina e Niccolò. Una famiglia felice che ora va a passi svelti verso la celebrazione del matrimonio nel prossimo mese di luglio.