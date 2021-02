Enrico Brignano papà bis, spuntano le FOTO

Enrico Brignano e Flora Canto saranno genitori per la seconda volta e postano una tenerissima foto per comunciarlo ai fan. In occasione del lieto evento, l'attore romano ha condiviso una foto con un tenero messaggio destinato alla prima figlia della coppia, Martina, che oggi ha quattro anni: "Amore di papà - si legge - Lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in quattro". La notizia è arrivata a sorpresa, tramite un dolcissimo post su Instagram: una foto che la immortala in un vestito aderente rosa, radiosa come non mai. La presentatrice romana, 38 anni appena compiuti, ha scritto:

"In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina".

La lista delle mamme vip del 2021 quindi si allunga. Dopo l'annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni e di Belen Rodriguez, e della "prima volta" di Cristina Chiabotto, ora tocca a Flora Canto mostrare il pancino e tutta la sua gioia sui social.

La moglie di Enrico Brignano, bravissima attrice di teatro e volto noto del piccolo schermo, è in dolce attesa, e mostra una foto doove si mostra di profilo in tutto il suo splendore, fasciata i un tubio di colore rosoa. Dopo aver dato alla luce la loro piccola Martina nel 2017, è alla sua seconda gravidanza.

La storia d'amore tra Flora Canto ed Enrico Brignano

Una famiglia solida e pronta ad allargarsi, dunque. Dal 2014 i due sono inseparabili. Il primo incontro tra Flora ed Enrico è arrivato quando entrambi erano impegnati, ma niente ha fermato l'amore. "All'epoca - ha confidato lei - io ero fidanzata, lui sposato. Poi, qualche tempo dopo ci siamo fidanzati. Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all'antica. E' generoso e premuroso". Ed anche un papà molto orgoglioso. Nel passato di lui c'è già un matrimonio, quello con la ballerina Bianca Pazzaglia, che aveva sposato nel 2008. Per lei, invece si tratterebbe di prime nozze, dal momento che è stata legata al conduttore Filippo Nardi, ex concorrente del Grande Fratello ma senza sposarlo.

Tantissimi i commenti sotto la FOTO, da parte dei fan della coppia ma anche di molte mamme vip e colleghe della Canto