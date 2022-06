Enzo Miccio, il wedding planner dei vip a Palazzolo e Noto

La Sicilia ancora protagonista di matrimoni VIP e di lusso , questa volta Cerimonia in inglese e festa in una location di lusso tra Noto e Palzzolo Acreide, il regista è stato il noto wedding planner, dei vip Enzo Miccio

Nei giorni scorsi, ad inizio settimana, sui profili social di Miccio, stories e post da Noto – dove, nella stessa location scelta dai Ferragnez per le loro nozze, si è svolta la cena nuziale – e Palazzolo con spoiler sui preparativi

Per chi non lo conoscesse, Enzo Miccio ha organizzato il matrimonio di Filippa Lagerback, Valeria Marini e Alessandra Tripoli, Eva Grimaldi e Imma Battaglia è Enzo Miccio.

Il suo vero nome è Vincenzo Miccio è nato a San Giuseppe Vesuviano il 5 maggio 1971 da Anna Maria Miccio. Ha iniziato a cimentarsi con l’organizzazione di matrimoni nel 1999. Nel 2001 ha fondato la sua prima società di organizzazione e progettazione di eventi e matrimoni a Milano. Nel 2009 ha fondato la Enzo Miccio Academy, nella quale impartisce corsi sul Wedding and Events e di consulente di immagine.

Il wedding planner dei VIP è approdato in televisione sul canale Real Time con il programma “Wedding planner.”

Matrimoni di Lusso in Sicilia

Palazzolo Acreide e le terre del barocco aretuseo di nuovo protagoniste di un matrimonio “di lusso”. Sebbene non si conosca l’identità degli sposi (unica cosa certa che sono stranieri, americani forse), nella chiesa di San Sebastiano di Palazzolo Acreide, lo scorso Marted, 7 damigelle in abiti rosa identici sono state immortalate mentre percorrevano la scalinata della chiesa di piazza del Popolo, dal wedding planner dei vip Enzo Miccio. A officiare le nozze, in inglese, un prete straniero scelto dalla coppia di sposi che ha condotto la cerimonia religiosa.