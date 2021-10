Enzo Miccio, il wedding planner più famoso della tv a passeggio per Noto

Enzo Miccio, il conduttore televisivo e wedding planner italiano, conosciuto dal grande pubblico per la conduzione delle trasmissioni di Real Time Ma come ti vesti?!, Shopping Night, Wedding Planners e L'eleganza del maschio, è stato visto in giro lungo corso Vittorio Emanuele a Noto.

Enzo Miccio, il wedding planner più famoso della tv è nato a San Giuseppe Vesuviano, è crescito a Boscotrecase (NA), poi si è trasferito a Milano. Qui, dopo aver frequentato lo IED Istituto Europeo di Design, si è dedicato all'organizzazione di eventi di moda e collabora con un prestigioso ufficio stampa milanese

Anche lui come moltri altri VIP hanno scelto la Sicilia per le sue vacanze. In vacanza, in questi giorni in Sicilia non è di certo passato inosservato. E' stato avvistato per le vie del centro storico di Noto per una veloce passeggiata e per ammirare da vicino le 6 statue di Igor Mitoraj che resteranno in mostra fino al 31 di Ottobre sulla scalinata della Cattedrale che vedono Noto sempre più “Città d’Arte

Micio, sempre elegante, con la sua falcata inconfondibile, è stato riconosciuto da tante persone che transitavano per il centro e si è anche concesso per qualche foto. Come quella che vi mostriamo.