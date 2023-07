Eolie, è arrivato lo yacht "Luna B" di Robert Martin Friedlan

Eolie - A Lipari ai faraglioni si è ancorato "Luna B", di 65 metri, del magnate americano Robert Martin Friedlan, proprietario di Ivanhoe Mines, società di gestione di miniere di metalli preziosi in tutto il mondo. Ha un valore di 50 milioni di euro. Ha una velocità di 16 nodi, un equipaggio di 18 persone e 12 passeggeri. Il primo nome di questa villa galleggiante era Dilbar, poi Ona, e dopo il varo era stato acquistato dal miliardario Alisher Usmanov. I suoi interni sono di Alberto Pinto luminosi ed eleganti presentano materiali lussuosi tra cui marmi, legni, pelli e tessuti; arredi sontuosi e distinti per interni e l’esterno.

A Panarea si è ancorato "Nautilus", di: 73 metri, consegnato dal cantiere Picchiotti e ha un design esterno di Philippe Briand. Il suo interno Zen è stato progettato da Remi Tessier e può ospitare fino a 12 turisti con 20 membri dell’equipaggio. Pensato per avere un impatto green, è alimentato da impianti ibridi diesel-elettrici e dotato di un sistema di posizionamento dinamico. Il superyacht è anche eccezionalmente silenzioso, sia in fase di navigazione che in fase di ancoraggio. Un’altra caratteristica che attira l’attenzione degli ospiti è il sistema di intrattenimento “Oculus“. Collegati ai vari schermi televisivi a bordo, gli ospiti sono in grado di utilizzare il sistema per tracciare la propria posizione in tempo reale e guardare il filmato dello yacht mentre li trasporta.

A Filicudi ha gettato le ancore "My Brother Brancusi". Nato come peschereccio di altura degli anni 60, ha una lunghezza di 67 metri ed un dislocamento di 1.300 tonnellate, è stato trasformato in yacht. E' stato costruito dai Cantieri Navali ed Officine Meccaniche di Venezia. Gli interni sono stati progettati dalla casa di design Sottsass Associati. Ospita14 d'equipaggio. Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Alimentato da 1 motore diesel Wichmann da 1.710 CV, naviga a 10 nodi con un'autonomia fino a 12.000 miglia nautiche dai suoi serbatoi di carburante da 79.093 galloni. I suoi serbatoi d'acqua immagazzinano circa 53.000 litri di acqua dolce.

A Stromboli c'è "My Loyalty", di 50 metri. E' stato costruito in alluminio nei Paesi Bassi. "Grigio squalo" e completato da una sovrastruttura bianca, il tutto disegnato da Omega Architects . Heesen è responsabile dell'architettura navale. Ha una velocità di 23 nodi con due motori diesel Mtu da 3.862 CV. Vanta anche un'autonomia transatlantica a velocità economiche e stabilizzatori a velocità zero per un maggiore comfort, facilitando l'imbarco del suo tender Dariel personalizzato di 7 metri.

A Stromboli c'è "Barbara" di 89 metri e a Rinella "Savannah" che appartiene a Lukas Lundin tra i più ricchi al mondo.