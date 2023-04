Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker prima foto con il nipotino

Il piccolo Cesare Augusto finalmente tra le braccia dei nonni nel primo scatto pubblicato sui social. Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, nato lo scorso 30 marzo, ha posato con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in una dolcissima foto postata sul profilo Instagram della showgirl.

“Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!!”, ha commentato nella didascalia la conduttrice, con la sua solita ironia, giocando con il nome altisonante del neonato.



La coppia di ex coniugi, appare più unita che mai e, con l’arrivo di questo nipotino, dimostra ancora una volta quanto il loro legame sia sempre forte, cosa che era già visibile a tutti in una delle ultime puntate di Michelle Impossibile.

Chi più di un nipotino può portare gioia in famiglia? Grazie all'ultimo arrivato in famiglia, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno passando più tempo del solito insieme. I due, genitori della neomamma Aurora Ramazzotti, hanno ripreso a frequentarsi come amici, almeno così dichiarano, per il bene di tutti e in versione nonni sono effettivamente più felici che mai. Le frizioni del passato sono lontane e ora Eros e Michelle vogliono godersi al massimo Cesare, nato poche settimane fa nella stessa clinica che aveva accolto l'arrivo al mondo di Aurora, in Svizzera.

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker e il piccolo Cesare insieme sui social

Il piccolo Cesare Cerza è nato dall'amore tra Aurora Ramazzotti e il fidanzato storico Goffredo, che ora si trovano ad affrontare per la prima volta l'esperienza da genitori. Forse per avere qualche prezioso consiglio o semplicemente per godersi insieme qualche attimo di felicità, i due hanno chiamato a rapporto Eros e Michelle. La showgirl ha pubblicato pochi minuti fa una foto che la ritrae con l'ex marito e il nipotino. Un quadretto dolcissimo, accompagnato da una didascalia ironica ma al tempo stesso dolcissima, che recita: "Quando Cesare 'l’imperatore' chiama i nonni corrono!".



Michelle Hunziker : in versione nonna è raggiante

Effettivamente come si fa a resistere a tanta dolcezza? Nella foto, che sta già facendo il giro del web, Cesare è tra le braccia sicure di nonno Eros, mentre nonna Michelle abbraccia quest'ultimo e bacia sulla fronte il piccolo di casa.



Molti fan dell'ex coppia non si rassegnano alla fine della loro storia, infatti sono centinaia i commenti di persone che sperano in un ritorno di fiamma, come la fan che ha scritto: "Anche se non tornerete più insieme o magari si chissà... Ci fate sempre sognare quando siete insieme", mentre altri stanno celebrando la loro capacità di mantenere rapporti felici nonostante tutto, come chi scrive: "Siete davvero una famiglia meravigliosa 😍sempre unita".