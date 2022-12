Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker: “È stata il mio grande amore”

Eros Ramazzotti, la scorsa domenica, durante un intervista in tv ha definito Michelle Hunziker "il grande amore della mia vita".

Eros Ramazzotti ha utilizzato parole d'affetto, su Michelle Hunziker nel salotto di Domenica In, di fronte a Mara Venier. Il cantautore romano non ha rimpianti, e per la ex moglie ha ancora un sentimento forte che non lascia spazio ad alcun rancore.

La reunion nel video musicale ‘Ama‘, il bacio nello show Michelle Impossible, quest’anno in più occasioni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno dimostrato di essere ancora legati nonostante il loro matrimonio sia finito. Presto entrambi, diventeranno nonni.

Il cantautore ospite di Mara Venier a Domenica In è tornato a parlare di Michelle.

Eros Ramazzotti ha deciso di raccontarsi in tv, ospite di Mara Venier nelle settimane in cui la gravidanza della figlia Aurora ha rappresentato un nuovo riavvicinamento con Michelle Hunziker. Solo affettivo, però, come il cantautore romano ha voluto garantire.

"Io al momento sono single - ha ammesso Eros Ramazzotti -. Trovare l'amore non è un'impresa facile. Ma ho i miei figli, e loro li amo alla follia. Ovvio che si tratti di un tipo diverso d'amore, ma su di loro è tutto. Da sempre il mio motto è 'Ama', ma ci sono forme diverse con cui farlo".

Una di esse è quella che riguarda proprio Michelle Hunziker: "Lei è stata il mio grande amore, ed è la madre di mia figlia - ha sottolineato Eros Ramazzotti -. Per noi è normale non farci la guerra, credo anzi dovrebbe essere così per tutti coloro che si sono lasciati. L'affetto? Ci sarà sempre, sia quando sono arrivati dei figli sia quando non è andata così. Io ora mi sto abituando a essere solo, ma la solitudine ci sarà per sempre. Del resto siamo nati soli".

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si conobbero nel 1995, a un concerto di lui. Sposatisi nel 1998 quando la figlia Aurora aveva già un anno e mezzo, il loro divorzio risale al 2009. "Dopo sette anni insieme, attraversammo una fase di crisi. Era superabilissima, ma eravamo tutti e due molto giovani. E invece di ricevere un aiuto esterno, abbiamo avuto chi ci ha separati", spiegò già nel 2018 la conduttrice svizzera.

Ma da parte di Eros Ramazzotti è arrivata un'altra confessione, forse inattesa per qualcuno. La famosa canzone "Più bella cosa", infatti, non fu specificamente scritta per Michelle Hunziker: "Gliel'ho dedicata, ma in realtà l'avevo già fatta. Non l'ho scritta per un'altra persona, ma già esisteva. Quando poi ho conosciuto lei, gliel'ho dedicata. Il suo testo ha un significato ben preciso, e non poteva che essere dedicato a Michelle".