Estetista Cinica in vacanza tra Siracusa e Fontane Bianche

Siracusa - In vacanza tra Siracusa e la spiaggia di Fontane Bianche. In gennaio. È partita da un centro estetico, dicendo sempre la verità alle sue clienti sui risultati e sull'efficacia dei trattamenti su cellulite & co. Poi nel 2015, quando si parlava poco di body positivity, è approdata sui social come l'@estetistacinica.

Cristina Fogazzi, 47 anni, bresciana, non è solo un fenomeno virale, ma una delle maggiori autrici in Italia del cambiamento body positive dei modelli estetici poco realistici di un tempo. Scrive sul suo profilo Instagram di avere la pancia, ma non è contagiosa, di avere un «leggero sovrappeso (lo ha detto il nutrizionista), le gambe corte, l’iperlordosi e, se strigo le chiappe, si vedono i buchi. Ho anche le smagliature e il seno cadente», ma tutto questo non determina la qualità della sua vita e il suo successo.

Cristina Fogazzi non teme di mostrarsi in mutande su Instagram: il suo obiettivo non è fare del sensazionalismo su chi non ha un corpo da modella, ma piuttosto dare spazio alla normalità, alla rappresentazione della diversità dei corpi e delle persone. E racconta in queste ore la sua vacanza siciliana.