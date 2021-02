Eugenie di York è diventata mamma: è un maschio

Eugenia di York, la secondogenita figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, 30 anni ha avuto il primo figlio dal marito Jack Brooksbank.



La principessa lo ha dato alla luce nel Portland Hospital di Londra (dove è nata anche lei) Fiocco azzurro dunque alla casa Reale Inglese. Eugenia è diventata mamma per la prima volta, di un maschio. La Regina Elisabetta e il resto della famiglia reale si sono detti «deliziati» per la bella notizia

Eugenie lo ha annunciato alla maniera delle star, pubblicando sul suo account Instagram una foto in bianco e nero della manina del primogenito accompagnato da un unica didascalia: tre cuori blu, a simboleggiare il nuovo nato e i genitori. E'un maschietto, come confermato dall’account ufficiale di Buckingham Palace:

«Sua altezza reale la principessa Eugenie ha dato alla luce un figlio oggi, 9 febbraio 2020, alle 08.55 al Portland Hospital, Jack Brooksbank era presente», si legge nella breve nota. E ancora: «La regina, il duca di Edimburgo, il duca di York, Sara, duchessa di York, Ms e Mrs Brooksbank sono stati informati e sono deliziati».

La Principessa Eugenie ha partorito nello stesso ospedale dove è nata lei, il 23 marzo 1990, e dove è nato anche Archie Harrison, il figlio di Harry e Meghan Markle. Sia la principessa che il bebè, che pesa poco più di tre chili e 600 grammi, godono di ottima salute. Che il parto di Eugenie fosse previsto per febbraio era trapelato nei giorni scorsi, tanto che aveva sorpreso la partecipazione della principessa a una call su Zoom nel weekend. Eugenia e Jack hanno postato una foto della manina del bambino, di cui non è ancora stato rivelato il nome come da tradizione royal.

La prima a essere informata che Eugenia è diventata mamma è stata proprio la Regina Elisabetta, quindi i genitori di Eugenia, Sarah Ferguson e il principe Andrea. La gravidanza era stata annunciata lo scorso novembre con un altro post su Instagram in cui la principessa scriveva: Jack e io siamo così felici per il 2021″ mostrando poi una foto con due scarpine da bambino.