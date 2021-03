Eugenie di York: primo compleanno da mamma

Eugenie di York la principessa secondogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson, 31 anni, ha appena festeggiato il suo primo compleanno da mamma e non potrebbe essere il più felice della sua vita. Royal sì, ma senza troppi impegni: lei e il marito Jack Brooksbank, come altri membri di casa Windsor, hanno preferito mettere l'indipendenza davanti a tutto. La principessa Eugenie di York ha compiuto 31 anni qualche giorno fa e, nonostante abbia dovuto festeggiare in modo sobrio a causa delle restrizioni legate alla pandemia, non ha potuto fare a meno di sentirsi felicissima. Ha trascorso la giornata in casa con le due persone più importanti della sua vita, il marito Jack e il piccolo August.

Un bellissimo ritratto di famiglia, con il marito Jack Brooksbank e il figlio Augustavto lo scorso mese di febbraio : così Eugenie di York ha ringraziato i follower per gli auguri ricevuti in occasione del suo 31esimo compleanno, il primo da mamma, festeggiato il 23 marzo.

«Ho ricevuto il miglior regalo che potessi chiedere», ha scritto la principessa a commento della foto, più felice che mai.

La secondogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson non potrebbe essere più felice: un amore di lungo corso al suo fianco e un figlio appena arrivato, lo scorso 9 febbraio.

Per August i genitori non hanno voluto nessun titolo, come svelato a Vanity Fair USA da una fonte vicina alla coppia. «Anche se la regina ha offerto loro un titolo non è desiderio dei genitori che lo abbia. Eugenie sa che un titolo può essere una maledizione oltre che una benedizione, e lei e Jack vogliono che il loro bambino viva una vita normale e lavori per guadagnarsi da vivere. I titoli non contano davvero per Eugenie e Jack, vogliono solo un bambino felice e sano».

Anche Eugenie, del resto, pur godendo del titolo di Altezza reale, ha fatto una scelta di indipendenza. Dopo un’esperienza a New York, impegnata in una casa d’aste, è tornata a Londra, nel 2015, dove è direttrice della galleria d’arte House & Wasser. Jack, invece, fa l’imprenditore.