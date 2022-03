Euphoria: aumento delle ricerche per gli outfit della serie TV

Con l'arrivo della seconda stagione di Euphoria, la teen serie americana di HBO in streaming su SKY e Now TV, torna anche l'Euphoria mania. La prima stagione, andata in onda in Italia nel settembre 2019, a cui si sono aggiunti due episodi speciali attorno a Rue (Zendaya) e Jules (Hunter Schafer) tra dicembre 2020 e gennaio 2021, aveva ottenuto un successo incredibile anche nel nostro Paese.





Jules in Euphoria



Si definisce teen serie, in quanto i protagonisti sono a tutti gli effetti dei teenager al liceo, ma non si tratta di un prodotto superficiale. Anzi tutto il contrario. E' una serie TV molto complessa, perché complesso è il tema che porta alla luce, cioè rappresentare la GEN Z, i ragazzi di questo periodo storico. La serie scava nelle emozioni più profonde della generazione e ne restituisce un'immagine veritiera.



Maddy in Euphoria



Quella Z è una generazione che vive le differenze in modo nuovo, abbattendo spesso i pregiudizi. Questo viene messo in scena benissimo attraverso i costumi dei personaggi, definiti alla perfezione per ciascuno di loro. Tutto in Euphoria fa perdere la testa: il make up coloratissimo e grafico, le acconciature audaci, i look delle feste. E non a caso, dall'Euphoria mania si è sviluppata una mania ben più specifica: copiare il look dei personaggi, andando letteralmente a caccia dei vestiti di scena. Le ricerche per determinati outfit sono impennate e quei pezzi di abbigliamento ora sono soldout.



Maddy in Euphoria





Abito cut-out NA-KD



Come il mini abito nero cut-out di Akna Stone che Maddy indossa nella seconda stagione, abbinato ad un paio di sandali alla schiava di Amina Muaddi. Questo vestito, o meglio, la ricerca di "black cut-out dress" ha registrato un aumento nelle ricerche del 890%. Un modello simile è quello proposto da NA-KD.



Cassie in Euphoria



Lo stesso vale per il mini abito firmato House of CB indossato Cassie. Si tratta di un minidress blu effetto increspato con spalline sottili, iperattillato. Le ricerche di "blue strappy dress" sono aumentate del 143%. Sul social network Reddit, si ricerca disperatamente lo stesso minidress, che risulta soldout ovunque.



Kat in Euphoria





Abito di Mimi Wade



Questo abito con le maniche a sbuffo disegnato da Mimi Wade e portato da Cat nella seconda stagione, ha fatto aumentare del 90% le visualizzazioni delle "puff sleeves", cioè di questo modello di maniche.





Jules in Euphoria





Top di Maroske peech



Sorte simile per questo top trasparente di Maroska Peech indossato da Jules: l'incremento di ricerche per "mesh top" è del 53%.