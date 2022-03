Euphoria mania: ritorna la t-shirt anni 2000 di Blumarine

L'Euphoria mania, che si è riaccesa a inizio 2022 con l'uscita della seconda stagione della serie TV HBO, ha generato una serie di conseguenze davvero curiose: da un lato la caccia ai pezzi d'abbigliamento indossati dalle protagoniste della serie, dall'altro la reinterpretazione di una t-shirt cult degli anni 2000 di Blumarine, brand che è rinato poche stagioni fa. Infatti la moda chiamata "Y2K", cioè quella dei primi anni 2000, ha fatto ritorno sulle passerelle di molti brand internazionali (vedi l'effetto della microgonna di Miu Miu).



Combinate due manie di questi ultimi anni e otterrete un vero e proprio revival. Ebbene, nella teen serie Euphoria, una delle protagoniste Maddy indossa una t-shirt d'archivio del brand Blumarine dei primi anni 2000. Cos'è successo subito dopo? Il marchio italiano ha scelto di riprodurre la stessa t-shirt in un'edizione limitata.



Maddy indossa t-shirt Blumarine

La t-shirt si chiama "Euphoria" in onore della serie tv ed è in vendita sullo shop online di Blumarine. Si tratta di una semplice maglietta girocollo realizzata in tulle elastico, con le stampe iconiche del brand: la fantasia floreale sul busto e quella animalier sulle maniche corte. Immancabile l'applicazione di strass a formare il logo "Blumarine". La vestibilità è chiaramente corta e l'ombelico è scoperto. Come insegna Blumarine, va indossata con pantaloni a vita bassissima, possibilmente cargo.



