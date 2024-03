Fabio Canino, l'amore per il compagno Emanuele: "È l'uomo della mia vita"

Silvia Toffanin nella puntata del 16 marzo ha accolto nel salotto di Verissimo Fabio Canino, 60enne e iconico giudice di Ballando con le Stelle. Il conduttore ha cercato di fare il bilancio dei suoi sessant'anni, della sua vita privata e del suo status sentimentale. «Non ho rimpianti nella mia vita - ha sottolineato Fabio Canino -. Oggi, mi spaventa dirlo ma sono una persona molto serena».

Fabio Canino parla a Verissimo della sua storia d'amore con il compagno Emanuele, a cui è legato da due anni. "Due anni fa, a 58 anni, ho conosciuto l'uomo della mia vita, la persona che credo mi accompagnerà finché Dio vorrà", afferma il conduttore e attore. Per Fabio Canino con Emanuele è stato amore a prima vista: "Non credo molto nel colpo di fulmine eppure quando ho conosciuto Emanuele, per lavoro, mi ha colpito subito e da quel giorno non ci siamo più lasciati". Fabio ed Emanuele oggi vivono insieme: "È la mia prima convivenza. Avevo molta paura". In futuro il conduttore non esclude di celebrare con Emanuele l'unione civile: "C'è l'idea di concretizzare quest'amore".

«L'amore a 60 anni è diverso, ormai penso a "noi" - ha continuato Fabio Canino -. Stiamo cercando di concretizzare anche questo legame che c'è tra di noi. Vediamo. L'amore è forza ed è come una vitamina. Io adesso ho un grande coraggio e l'ho presentato anche a mia cugina Sabrina. Prima che lei morisse volevo a tutti i costi che lei lo conoscesse. Lui mi ha detto "andiamo a Firenze" ed io ho visto negli occhi di mia cugina la soddisfazione. Io volevo che lei fosse testimone di un momento bello nella mia vita». Fabio Canino ha parlato del suo amore (da sempre) per Raffaella Carrà. «A dieci anni volevo sposare Raffaella Carrà - ha spiegato -. Quando ero triste, guardavo lei e mi riprendevo perché mi faceva star bene. Per me lei era la donna ideale».