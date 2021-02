Fabio Fazio: mi opero. Salta Che Tempo che fa

Milano - Salta l’appuntamento di domenica prossima, 28 febbraio, con «Che tempo che fa». È stato lo stesso Fabio Fazio ad annunciare lo stop del programma di Rai 3 da lui condotto. Il motivo? Il conduttore eve sottoporsi a un’operazione chirurgica. “Noi la prossima settimana non ci vediamo. Incidenti del mestiere… Devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno», ha annunciato Fazio al pubblico nella puntata di ieri, domenica 21 febbraio.

«Appena possibile saremo di nuovo qua», ha rassicurato, prima dell’ingresso in studio di Luciana Littizzetto. Un messaggio che ha poi ribadito anche con un tweet ufficiale dell’account della trasmissione. Proprio a causa di questo stop è stato anticipato a ieri il tradizionale collegamento dall’Ariston per le ultime novità sul Festival di Sanremo che, di norma, vengono svelate poco prima l’esordio. Al momento non è stato comunicato come la terza rete Rai sostituirà il programma di Fabio Fazio domenica 28 febbraio.