Fabio Fazio vacanze in Sicilia: ieri tappa a Siracusa oggi a Noto

Fabio Fazio è ritornato in Sicilia: ieri era già stato avvistato nella città di Siracusa e questa mattina a Noto.

Dopo Sabrina Ferilli, vacanze Siciliane anche per Fabio Fazio per questo lungo ponte del 2 giugno

Fabio Fazio è tornato in città e questa mattina a Noto, si è concesso una colazione speciale.

Il noto conduttore Rai Fabio Fazio è ritornato a Noto per concedersi una vacanza in questo lungo ponte del 2 giugno senza disdegnare la tipica colzione siciliana, in un noto bar della zona. Vacanza all'insegna del Barocco senza disdegnare il buon cibo.

Fazio, ieri era già stato avvistato a Siracusa e fotografato nei pressi della Fonte Aretusa durante una tranquilla passeggiata a Ortigia.

Stamattina ha scelto di passeggiare incece, lungo corso Vittorio Emanuele a Noto. La sua giornata si è aperta con una colazione gustata al Bar Sicilia in compagnia di Corrado Assenza.