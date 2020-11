Fabrizio Corona nell'autobiografia: Belen e la Moric non erano vero amore

Fabrizio Corona (Catania, 1974) scrive un'autobiografia in cui oltre a parlare della lunga esperienza vissuta in carcere, parla anche del rapporto con due delle sue ex più celebri: Belen Rodriguez e Nina Moric. In "Come ho inventato l'Italia", edito dalla Nave di Teseo, l'ex "re" catanese dei paparazzi, rivela che, a pensarci adesso, quello vissuto con la showgirl argentina e con l'ex moglie croata non era vero amore. "Chiudevo i loro contratti di lavoro e trattenevo per me l'80/90%; loro forse lo sapevano. Quello era il mio sistema, guadagnavano anche loro. Le ho aiutate a diventare quello che sono oggi".

"Volevano uccidermi"

"Spiego della volta con gli albanesi. C’era un mio cliente, nipote di un celebre potente della storia d’Italia. Io non denuncio mai, ma mi fa causa: secondo lui, gli dovevo dei soldi. Ma la regola della malavita è che, se fai causa, non puoi mandare il recupero crediti. Se hai messo le carte in mano alla polizia, alla legge, non puoi mandare il balordo a pestare il debitore: se no, la polizia fa due più due. Non puoi stare col male e col bene. Arrivano in ufficio due albanesi e scatta la rissa. Dopo un po’, un tale mi dice che c’è uno pesante di una famiglia balorda che mi vuole parlare. Mi fa: "sono venuti due albanesi per comprare una pistola e noi, prima di vendere una pistola, vogliamo sapere a che serve". Serviva a uccidermi o gambizzarmi".

"Moriro ammazzato"

"Penso che morirò ammazzato. Ho fatto sei anni di carcere, anche con criminali efferati di cui ho dovuto essere amico per salvare la pelle e che, quando escono, sanno dove trovarmi. Prima, davo retta, ora, li mando a quel paese. Ma è gente che se la prende. Tanti mi vorrebbero morto".