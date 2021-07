Factory 5: la fabbrica di Chanel per il centenario del profumo

Il 2021 è un anno di anniversari importanti per il mondo della moda. Non solo Gucci con il centenario della fondazione, ma anche Chanel celebra il compleanno del prodotto più conosciuto di sempre: il profumo Chanel N.5 compie 100 anni.





Chanel



Il primissimo profumo immaginato da Coco Chanel, adorato da Marilyn Monroe che ha contribuito a renderlo la fragranza più desiderabile di tutte, riprodotto da Andy Warhol nella serigrafia esposta al MoMA di New York nel 1954, icona della pop art.



Factory 5 Collection, Chanel



Per celebrare il centenario, Chanel crea una collezione in edizione limitata ispirata proprio al concetto della Pop Art: si chiama Factory 5 Collection e si compone di 17 prodotti che traducono il lusso nel quotidiano.



"Estrapolando dal loro contesto oggetti di uso comune, popolari per definizione, e vestendoli dei codici grafici di N°5, siamo tornati al primo gesto creativo di Chanel: quello di prendere un oggetto funzionale e trasformarlo in un oggetto di lusso e di desiderio", queste le parole dell'Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty di Chanel, Thomas du Pré de Saint Maur.

E' un tentativo di tornare alla gestazione del primo packaging del noto profumo: un semplice flacone da laboratorio, un oggetto prettamente funzionale, diventato lussuoso e iconico anche grazie anche all'associazione con i già citati Marilyn Monroe e Andy Wahrol, ma non solo.





Factory 5 Collection, Chanel



Nella collezione in edizione limitata troverete olio corpo contenuto in una lattina, compresse profumate da bagno conservate in una scatola da tè, doccia gel in un barattolo di vernice, crema corpo in un tubetto per tempere. Prodotti di largo consumo che diventano esclusivi oggetti del desiderio inscritti nei codici di una delle più antiche Maison del lusso.



"Per celebrare i 100 anni di N°5, Chanel Factory 5 ci ricorda anche che la giovinezza è prima di tutto uno stato d'animo: è il desiderio di osare, di non prendersi sul serio, di essere leggeri senza essere frivoli" e perciò di reimmaginare le vecchie abitudini, di esplorare nuovi modi per parlare della tradizione.



Factory 5 Collection, Chanel



La collezione è disponibile dal 29 giugno in Italia in esclusiva nelle Chanel Fragrance and Beauty Boutiques, sul sito e-commerce di Chanel e da metà luglio anche nella Rinascente di Milano e Roma Tritone. Sul sito è disponibile anche un tour in versione digitale all'interno della Factory 5 Collection: potete entrarvi cliccando qui.