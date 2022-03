Fantabody: la nuova collezione body e costumi per l'estate 2022

Il marchio Made in Milan che ha fatto del body il suo capo d'abbigliamento principale è tornato con la nuova collezione per l'estate 2022. Questa collezione di Fantabody si compone di bodysuit da adattare e utilizzare anche come costumi in due nuove tonalità blu navy e malva.



In questi colori sono disponibili dei pezzi classici di Fantabody come il body Carolina e il Michela, oppure le novità come il Vanessa, il Lya, il bikini set e il modello Camilla disponibile anche nella versione con logo Fantabody all-over. Ma procediamo per ordine.



Fantabody SS22



Il bello di Fantabody è che ogni pezzo è davvero versatile: lo stesso capo si può indossare con un completo giacca pantalone oppure al mare come costume. Infatti l'intera collezione è realizzata in microfibria, con cuciture invisibili per evitare il fastidiosissimo segno all'altezza del sedere, visibile oltre al pantalone. Il desiderio è di far sentire le donne che lo indosseranno come se avessero una seconda pelle.



Camilla Pattern, Fantabody



La grande novità è l'introduzione di questa nuova fantasia con logo Fantabody all-over su un modello altrettanto nuovo: i dettagli dei tagli sul fianco sinitro, all'altezza delle ascelle e delle braccia lo rendono davvero irresistibile. Prevediamo che andrà sold-out in pochissimo, considerando anche il piccolo stock di Fantabody che preferisce produrre poco e in base alla domanda, piuttosto che ritrovarsi con una grande quantità di invenduto.



Vanessa Navy, Fantabody



E' nuovo anche questo modello pazzesco chiamato Vanessa. Un design che gioca ancora una volta con tagli sui fianchi, ma anche con scollature profonde create da un incrocio all'altezza del petto. Questo modello nasce per adattarsi alle curve del corpo e risaltarle. Bellissimo!!