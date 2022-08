Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli delle nozze da favola FOTO

Ieri la fuoriclasse del nuoto mondiale Federica Pellegrini è convolata a nozze con il suo ex allenatore Matteo Giunta. Nozze da favola per Federica Pellegrini, ecco i dettagli

Venezia in fibrillazione per la Divina, che ha scelto la romantica laguna per il sì: sui social gli scatti più belli condivisi da amici e parenti

Giorno indimenticabile, quello di ieri, per Federica Pellegrini, che in Laguna ha coronato il suo sogno e ha sposato Matteo Giunta, per anni suo allenatore. L’ex nuotatrice è apparsa visibilmente emozionata, e mentre attraversava la navata al braccio del padre non ha nascosto le lacrime di felicità. Ritiratasi dalle competizioni nel novembre 2021, oggi la 34enne è membro del Coni e ciò la terrà impegnata fino al 2028.



Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli delle nozze da favola

Anche per il suo giorno più importante, l'ex campionessa di nuoto non rinuncia a qualche particolare "rock" come la sua personalità La Divina sfoggia uno stupendo abito da sposa che le lascia le spalle scoperte: a balzare all'attenzione dei social sono però gli estrosi occhiali da sole

Firmato Nicole Milano, l'abito scelto dalla campionessa olimpica è sì romantico, ma anche moderno. In mikado di seta, bianco, certo, ma senza pizzi e senza ricami tradizionali. Dalla linea semplice, ma con un ampio strascico. Con le spalle scoperte da uno scollo omerale, ma con un velo preziosissimo ricoperto da una miriade di fiorellini tridimensionali. Dettaglio eccentrico, il grande fiore bianco a ornarle il capo. Tutte in rosa antico, invece, le damigelle, con abiti di foggia diversa ma nell'identica nuance.

Dettaglio irresistibile avvistato al suo arrivo in chiesa passando attraverso le calli e la folla che l'attendeva, un paio di occhiali da sole con montatura bianca e forma da gatta: quel tocco rock e dissacrante che da Federica ci saremmo aspettati. E che in effetti è arrivato.

Tante le persone e i curiosi presenti ieri sul sagrato della chiesa di San Zaccaria a Venezia, ansiosi di vederla uscire come donna sposata e così sbirciare anche il suo bell’abito da sposa. “Fede” ha scelto per l’importante occasione una stilista pressochè sconosciuta, Nicole Cavallo, spiazzando molti che pensavano di vederla indossare una creazione di Giorgio Armani, stilista e amico che spesso la veste. Ma quanto è costato questo matrimonio da favola? Non poco.

I novelli sposi non hanno badato a spese, e hanno voluto che la giornata risultasse indimenticabile per sè e per i loro numerosi ospiti. Già, perchè stando ad indiscrezioni, gli invitati sono stati in tutto 160, tra di essi anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, l’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, Ludovica Comelli e il pasticciere vip Iginio Massari.

E’ stato proprio lui ad occuparsi infatti di creare la torta nuziale e tutti i dolci che sono stati serviti nel corso del ricevimento. Ad organizzare le noozze ci ha pensato invece il wedding planner Enzo Miccio, che si sussurra possa costare fino a 50.000 Euro. Il vestito indossato dalla Pellegrini è interamente in mikado, un tessuto molto pregiato, e potrebbe avere un valore superiore ai 7.000 Euro.

Tutti gli invitati sono stati quindi trasportati in vaporetto presso il JW Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola de3lle Rose per gustare il menù di ricevimento tipicamente veneto. Federica e Matteo, poi, li hanno salutati per spendere la loro prima notte come marito e moglie presso il Gran Hotel Danieli vicino al Ponte dei Sospiri, dove una suite come la loro costa circa 5000 Euro a notte.