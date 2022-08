Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie

Il sì è stato celebrato oggi, 27 Agosto a Venezia come preannunciato dalla Divina alla presenza di 160 ospiti.

La cerimonia nella chiesa di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco dove si è radunata una folla di curiosi

Intorno alle 16.15 è arrivato sul sagrato lo sposo, con tanto di cori di supporto. E alle 16.43, finalmente, è arrivata lei, Federica Pellegrini, con un abito semplice, i capelli sciolti, un lungo velo con ricami e un piccolo bouquet, semplice ed emozionatissima

News Correlate Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i dettagli delle nozze da favola FOTO

Federica Pellegrini, ha sposato nel pomeriggio- con 45 minuti di ritardo - il suo allenatore nel corso di una cerimonia religiosa blindatissima, officiata dal suo ex parroco di Spinea, don Antonio Genovese. La chiesa era ricoperta da ceste di rose a grappolo bianche ingentilite da tocchi di verde. Molti i volti famosi presenti nella chiesa, una delle più belle della città lagunare, famosa per le opere di Palma il Giovane e Bellini che vi sono custodite. Tra questi il presidente del Coni Giovanni Malagò. A fare da testimone della' Divina' il fratello Alessandro, a cui l'ex nuotatrice è particolarmente legata. Oltre alla presenza di cinque damigelle, Federica ha voluto che all'evento non mancassero neppure i quattro bulldog francesi della coppia.

I due sposini hanno scelto Venezia, città a cui la nuotatrice particolarmente legata, visto che è nata a Mirano e cresciuta a Spinea. I due hanno pronunciato il fatidico sì nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria, mentre per il ricevimento hanno scelto il JW Marriott Venice Resort & Spa.

A curare ogni dettaglio della cerimonia è stato il wedding planner Enzo Miccio, che ha anche aiutato personalmente la nuotatrice a scegliere l'abito per il suo grande giorno.

Federica e Matteo

I due si sono conosciuti sul lavoro, per anni lui è stato l'allenatore della nuotatrice ma col passare del tempo il rapporto è diventato sempre più intimo. Inizialmente hanno preferito tenere la relazione nascosta, così da separare vita professionale privata, ma dopo i Giochi di Tokyo sono usciti allo scoperto. È proprio al termine delle attese Olimpiadi che Matteo ha fatto la proposta alla campionessa. Oggi il loro grande giorno è arrivato: i due sono sbarcati a Venezia da diverse ore e durante la serata pre-nozze si sono concessi un aperitivo in scafo con amici e parenti all'insegna del glamour.

https://www.facebook.com/watch?v=1026919944672194