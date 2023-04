Federica Pellegrini, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio in Sicilia

Palermo - Federica Pellegrini e la Sicilia, ci risiamo. Dopo la sua vacanza pasquale a Sciacca, nel resort Verdura (ormai per lei una seconda casa), la "Divina" del nuoto italiano si trova a Palermo, insieme al marito Matteo Giunta.

Dopo la sua esperienza a Pechino Express, lo show in onda su Sky, la Pellegrini continua a viaggiare insieme alla sua metà dunque. Nel capoluogo siciliano la coppia ha fatto tutte le tipiche cose dei turisti, come si può vedere dalle loro storie Instagram: dal cibo (immancabile il cannolo) all'omaggio a Falcone e Borsellino alle visite nei luoghi più turistici della città. Non sol: con la "Divina" e il marito c'erano alcuni partecipanti di Pechino Express, come Giorgia Soleri (fidanzata di Damiano dei Maneskin) e Federica Fabrizi, che si sono ritrovati in Sicilia con Totò Schillaci, anche lui partecipante al reality, a fare da padrone di casa e da cicerone. Segno di un rapporto che è andato ben oltre il gioco.