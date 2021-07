Federico Cannata a Sampieri per la pubblicità di un brand americano

Scicli - La provincia di Ragusa è ancora una volta la scenografia perfetta per ambientare le pubblicità di moda dal respiro internazionale. Lunedì 13 luglio il fotografo modicano Federico Cannata, conosciuto e apprezzato a New York, Mosca, Londra, Texas, Parigi, Canada e che a Milano collabora con diverse case di moda e magazine prestigiosi, ritorna a far parlare della sua amata Sicilia in America.

Il progetto stavolta è di realizzare una campagna pubblicitaria a Sampieri per il noto brand Seekelia fondato da Marina Monitto, un’imprenditrice italiana che nella sua vita americana ha saputo far rivivere l’amore per la sua terra tramite l’artigianalità dei suoi gioielli fatti in Sicilia.

Tutte le creazioni Seekelia si inspirano all’antica arte dell’uncinetto che viene tramandata da generazioni a generazioni nella nostra Isola.

Ogni gioiello e accessorio Seekelia è completamente fatto a mano da abili donne artigiane, che combinando antiche tecniche e lunga esperienza, danno vita a delle creazioni uniche, eleganti e dal design ricercato.

La missione di Marina Monitto è quella di supportare, valorizzare e promuovere le eccellenze Siciliane in America.

La location scelta dal fotografo Federico Cannata, e in cui è stato ambientato il servizio fotografico, è Dimore del Valentino, presso contrada Petraro, vicino a Sampieri. Un vivaio con un’antica masseria dell’800 (riconvertita oggi in una casa vacanza), viene gestita da Giovanni Allibrio, sua moglie Marina e da tutta la loro famiglia. Dimore del Valentino sorge in una valle ricolma di verde rigoglioso, nata per avvolgere ogni ospite in un luogo pieno di calore, di esperienza e di storia.

Testimonial scelta per la campagna pubblicitaria è Maddalena Pistillo, nota influencer e brand ambassador, dalla bellezza mediterranea di origini italo-americane.

Tutte le acconciature e i look della modella, per i diversi scatti fotografici, sono state affidate a Onde&Ricci di Maria Cicero di Sampieri. La scelta degli outfit è stata curata dalla stylist modicana Flavia Garrafa e da Sofia Bucello dell’omonima boutique “Sofia Boutique” a Sortino.

Gli scatti realizzati dal fotografo Federico Cannata saranno veicolati dal brand Seekelia nell’autunno-inverno 2021-22 in prestigiosi eventi moda in tutta l’America e anche nelle principali capitali europee.

Questo tipo di collaborazioni diventano per Federico Cannata un’importante opportunità per promuovere, in grande, il proprio territorio d’origine sempre più fucina di nuove idee che con passione e grinta desidera farlo conoscere in contesti internazionali di notevole importanza.