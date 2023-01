Federico Fashion Style: l'ex moglie ufficializza con il nuovo compagno

Una parabola in forte discesa quella di Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, e l’ex moglie Letizia Porcu che esce allo scoperto e posta la prima foto con il nuovo compagno

Federico Fashion Style è un fiume in piena su Instagram. Rispondendo ad alcune domande dei suoi followers spiega che a breve svelerà la verità a cui ha accennato qualche settimana fa, ma dà qualche anticipazione. L'hairstylist sembra smentire le voci di un possibile coming out, visto che dichiara di essere single

Federico Fashion Style, l'ex compagna (Letizia Porcu) posta la foto con il nuovo (famoso) fidanzato

Dopo 17 anni assieme, Letizia ad ottobre ha dato l’annuncio, non si sa se prima al compagno o prima ai followers, della fine del matrimonio. Una decisione unilaterale che ha decisamente prostrato l’hair stylist delle vip, soprattutto considerando che di mezzo c’è anche la piccola Sophie Maelle. In passato Federico non ha fatto mistero di quanto fosse stato difficile riuscire a concepire la bimba, tanto da rivolgersi alla procreazione assistita.

Lo sconvolgimento degli equilibri familiari, ha inizialmente sconvolto Lauri, presentatosi molto dimagrito ed in lacrime durante una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. Con il passare delle settimane, la disperazione si è trasformata in insofferenza, ripicche e velate – ma forse neanche tanto velate – accuse alla mamma della propria figlia, di essere una persona solo attaccata ai soldi.

Federico Fashion Style, dalle carte bollate alle foto di Instagram

Il 2023 di Federico è iniziato il 6 gennaio con una denuncia ai Carabinieri all’ex moglie per non aver rispettato i patti circa i giorni di visita alla bambina. Settimane prima l’avvocato di Federico aveva mandato una comunicazione in cui informava Letizia che la bambina sarebbe stata assieme al papà dal pomeriggio del giorno della Befana fino alla domenica. La sorpresa di Lauri assieme alla rabbia è stata enorme quando, presentatosi a casa ad Anzio, nessuno gli ha aperto la porta e l’ex moglie non rispondeva al telefono nè ai messaggi. Così si è visto costretto a denunciare.

Nelle stesse ore Letizia era vista passeggiare in compagnia di un altro uomo in pieno centro a Roma. Tempo di riconoscimento della nuova fiamma: 0.5 secondi. Già perchè Letizia non ha trovato l’amore nell’uomo della porta accanto ma bensì in Vincent Arena, produttore musicale che ha collaborato con la Disney e la Marvel Cinematic Universe. Se ciò non bastasse, basti pensare che è lui dietro alla base musicale del primo singolo dei due ex concorrenti del GFVip, Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano, I see you. Oramai scoperta, Letizia ha deciso di ufficializzare il rapporto con Vincent pubblicando un post in cui il produttore le dà un tenero bacio sulla guancia.

L'amore

Federico in una storia chiarisce: «L'amore per me non esiste, o almeno in questo momento storico. L'unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia», scrive mostrando una foto di lui mano nella mano con la bambina. Se quindi sembra chiaro che la sua verità non riguarderà la sua sfera sentimentale si fa strada l'ipotesi che ha a che fare con la ex compagna con cui i rapporti sono naufragati dopo una iniziale pacifica separazione.