Federico Zampaglione e Giglia Marra: presto sposi

Federico Zampaglione e Giglia Marra saranno presto sposi. L’annuncio delle imminenti nozze postato sui social.

ll leader dei Tiromancino, torna a sorridere: annunciate ai fan sui social, le nozze imminenti con l’attrice Giglia Marra, alla quale il cantante è legato da quasi quattro anni, dopo la fine della storica unione con Claudia Gerini e la nascita della figlia Linda. Per i due sarà un matrimonio di gioia dopo il vieto del distanziamento sociale



"Prima che lo sappiate in altri modi, ve lo diciamo noi: ad agosto Federico e io ci sposiamo". Così Giglia Marra, 39 anni, annuncia il matrimonio con Federico Zampaglione, 53, leader dei Tiromancino ed ex compagno di Claudia Gerini.

La notizia arriva su Instagram dopo che, nelle scorse settimane, la coppia aveva confidato il desiderio di convolare a nozze una volta che fosse finita l'emergenza sanitaria. Si allunga così la lista delle nozze Vip che decidono di convolare a nozze dopo l'emergenza covid.



Federico Zampaglione e Giulia Marra, presto sposi: nozze religiose

Nessun dettaglio aggiunto sul giorno del sì, ma la cerimonia dovrebbe essere religiosa. "Vorrei che fosse in chiesa, pieno di gente. Vorrei che fosse il contrario del distanziamento sociale", aveva confessato lei di recente in un'intervista. Non è stata comunicata una data precisa.

Per entrambi si tratta di prime nozze. Zampaglione, infatti, è stato legato per undici anni a Claudia Gerini, da cui nel 2009 ha avuto la figlia Linda, ma i due non si sono mai sposati.

La storia con l'attrice Giglia Marra è nata quattro anni fa: "Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza", ha raccontato la futura sposa che con la ex e la figlia del compagno ha un ottimo rapporto. "È una ragazzina speciale, piena di talenti", ha confidato a proposito di Linda, mentre su Claudia Gerini: "All’inizio c’era un po’ di imbarazzo", ha confidato, "poi abbiamo rotto il ghiaccio: facevamo un sacco di cose tutti insieme prima di questo virus".



Chi è Giglia Marra, la promessa sposa?

Giglia Marra è la futura moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino. Ma cosa sappiamo ancora di lei?

Attrice di serie tv come Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia, è originaria di Mottola, in provincia di Taranto, dove è nata 16 aprile 1982 sotto il segno dell’Ariete, ma da anni vive a Roma. Conseguita la maturità al Liceo artistico “Lisippo” di Taranto, si è laureata in Scienze Umanistiche, indirizzo cinema con una tesi su Ferzan Ozpeteck. Poi gli studi al corso di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco e il lavoro in tv.