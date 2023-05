Felpa con cappuccio, una tendenza sempre più diffusa

Il mondo della moda degli ultimi anni sta notando l’ascesa di un protagonista di prim’ordine, ovvero la felpa con cappuccio. Sia in ambito femminile che in ambito maschile, le felpe si stanno rivelando un prodotto chiave in qualsiasi tipo di guardaroba. Un’ascesa per certi versi insospettabile, che però sta chiarendo a tutti quanto sia versatile questo capo d’abbigliamento, anche grazie ai numerosi esempi e stili lanciati dalle celebrità.

Una moda tanto apprezzata anche per il 2023

Sono diverse le soluzioni che permettono di apprezzare e mettere in mostra tutta la versatilità della felpa con il cappuccio. In generale, si tratta di un capo che, nel corso degli anni, è stato ampiamente utilizzato anche in chiave casual. Non è affatto casuale che tanti marchi decisamente importanti e famosi la utilizzano ormai in lungo e in largo in ogni tipo di creazione.

Basta, in effetti, dare un’occhiata ai vari stili e look che vengono sfoggiati in strada per comprendere come le felpe con cappuccio siano un capo sempre più di tendenza. Il fatto che sul mercato ci siano modelli davvero con caratteristiche in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza e di preferenza è indicativo di come le felpe con cappuccio rappresentino un capo sempre più apprezzato e diffuso.

Non è certamente un capo solo sportivo

Siete fermamente convinti che la felpa con cappuccio sia una soluzione utile solo per chi ama uno stile sportivo? Invece non è affatto così, dal momento che è necessario mettere in evidenza come sia uno di quei capi che è fondamentale avere nel guardaroba proprio per via della sua flessibilità e versatilità.

Ci sono alcuni abbinamenti, infatti, che si possono anche considerare del tutto inaspettati e sorprendenti e che, nella maggior parte dei casi, si ignorano quando si pensa alla felpa con cappuccio. Giusto per fare un esempio, provate a immaginare di indossare una felpa con la stampa, combinandola con dei pantaloni e una giacca elegante. Ebbene, se sapete mixare con cura i colori, ecco che creerete un look decisamente all’avanguardia.

Insomma, è facile intuire come la felpa con cappuccio sia molto di più che un semplice e banalissimo capo sportivo. Anzi, in alcuni casi, è uno di quei capi che permette certamente di osare, dal momento che in voglia senza dubbio a sperimentare e a fare dei tentativi. Ad esempio, ci sono degli abbinamenti particolarmente curiosi che si possono provare, come quello che prevede di accostare la felpa con cappuccio con un completo semi classico. In questo caso, il risultato finale sarà quello di un look molto seducente, che trasmette senza dubbio tutta la vostra consapevolezza e sicurezza non solo nel vostro modo di vestire, ma anche nella vostra vita di tutti i giorni.

Certo, poi non bisogna esagerare, ricordando come in ogni caso l’abbinamento di una felpa con cappuccio con i classici pantaloni della tuta è sempre piacevole, ma si può pensare di inserire qualche tocco innovativo. Un tocco elegante, ad esempio, può derivare dalla combinazione tra la felpa con cappuccio e, sotto, una camicia in denim, in grado di trasmettere quel tocco charmant che può fare la differenza.