Fendi: la borsa “baguette” è firmata Carnica Arte Tessile

Fendi, la maison di moda ha usato un tessuto jacquard prodotto dall’azienda di Invillino. “Hand in Hand” rivisita l'iconica "Baguette" con la complicità delle botteghe artigiane

La designer di moda Silvia Venturini Fendi, ha deciso di collaborare con artigiani provenienti da ogni regione italiana per trasformare l’iconica borsa ‘Baguette‘ della Maison in un’opera d’arte. L’obiettivo, come lei stessa afferma, è quello di: “Esplorare ogni regione italiana, selezionando gli artigiani migliori e, successivamente, estendere il progetto a tutto il mondo”.

Il progetto della Baguette Fendi

Il termine “Hand in Hand” simboleggia il passaggio di mani dall’atelier Fendi a quello degli artigiani e l’incontro con la creatività locale. Per ogni regione italiana è stato sviluppato un solo modello Baguette con lavorazioni e decorazioni tipiche del luogo. Le borse verranno proposte in un’edizione limitata di sole 20 copie l’una per esaltarne l’esclusività. All’interno di ogni borsa infatti sono incisi i nomi dell’artigiano o atelier che ha provveduto alla lavorazione. Dopo la volta della Basilicata e della Puglia ora è la volta del Friuli.



Friuli Venezia Giulia

In Friuli è stata sviluppata una collaborazione con Carnica Arte Tessile, una realtà a conduzione familiare che produce jacquard in lino e cotone, lavorazione tipica della zona fin dal ‘700. Le trame e i decori floreali sono diretta ispirazione del paesaggio montano della Carnia.

La maison ha scelto le trame del Piccolo Fiore realizzato dall'azienda di Villa Santina per l'edizione limitata dell'iconica Baguette, reinterpretata da 20 eccellenze dell'artigianato italiano: Il tessuto Piccolo Fiore realizzato dalla Carnica Arte Tessile, azienda con sede a Villa Santina, è una di queste eccellenze. La cura dei particolari e l'originalità dei disegni realizzati con tecnica a jacquard, uniti all'alta qualità delle materie prime utilizzate, rendono le produzioni dell'azienda carnica artisticamente uniche. Ulteriore particolarità, nonostante il progressivo sviluppo e il necessario aggiornamento tecnologico, l'azienda ha voluto mantenere le caratteristiche originarie della 'Bottega Artigiana'. Sono proprio queste caratteristiche e i tessuti di pregio realizzati ad aver conquistato la maison di moda Fendi.