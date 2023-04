Fendi sceglie Ortigia: a maggio la sfilata dedicata all’haute couture

Siracusa- Fendi e le sue creazioni saranno ospiti al Castello Maniace, al Teatro Comunale e all’Antico Mercato

L’alta moda e Siracusa si confermano binomio perfetto. La sfilata haute couture Autunno Inverno 2023/2024 di Fendi si svolgerà infatti ad Ortigia, isolotto che accoglie il centro storico di Siracusa, già l’anno scorso teatro del fortunatissimo défilé di Dolce & Gabbana. Un segnale importantissimo sia per la moda italiana che si affida sempre più alle meraviglie del nostro Paese che per la trinacria, divenuta nell’ultimo periodo una delle mete più apprezzate dal turismo nazionale e internazionale

Dopo Dolce e Gabbana, sarà Fendi a presentare le sue creazioni in Ortigia. Lo scorso anno l’evento della casa di moda si è tenuto a Ravello e in quell’occasione la località della Costiera amalfitana ha ospitato personaggi del jet-set internazionale ma soprattutto clienti facoltosi legati al mondo Fendi.

La notizia dell’importante sfilata era già trapelata poco dopo la metà di marzo ma adesso filtrano altre indiscrezioni: nonostante una cortina di silenzio calata sull’organizzazione dell’evento, pare che lo stilista e direttore creativo di Fendi, Kim Jones, sia già stato in incognito a Siracusa, per definire i dettagli dell’evento di alta moda che si terrà a maggio nel centro storico.

La Sicilia strega anche Kim Jones

Non ha saputo evidentemente resistere al fascino della Sicilia Kim Jones, il quale lascerà Parigi per tuffarsi in un’atmosfera completamente diversa, costellata di storia antica, calore e naturale meraviglia. In tal senso sarà davvero interessante vedere quale tema verrà esplorato per la collezione e come lo stile del Direttore Creativo si adatterà alle insenature dell’isolotto, culla dell’arte greca e celebre per monumenti di stordente bellezza come il Tempio di Apollo, la Fonte Aretusa, l’Orecchio di Dioniso, il Castello Maniace, la Fontana di Diana e la Cattedrale. Tutte attrazioni vicine tra loro (considerato che l’Isola supera appena 1 km di estensione) che si aggiungono ovviamente anche all’Anfiteatro Greco, situato nella terra ferma.

Un evento del quale adesso emergono i dettagli: la sfilata si terrà nella seconda settimana di maggio tra il Castello Maniace, il Teatro comunale e l’Antico Mercato.



Date e location che vengono indirettamente confermate dall’ordinanza emessa dal Settore Mobilità e trasporti per lo svolgimento dell’evento in Ortigia.

Dal 9 al 13 maggio, dalle 7 alle 18 in Piazza Federico di Svevia, nell’area antistante la facoltà di Architettura, a due passi dal Castello Maniace (resterà chiuso al pubblico dal 3 al 17 maggio) divieto di sosta con rimozione coatta, fatta eccezione per i veicoli interessati all’evento.

Divieto di sosta anche dalle 6 del 24 aprile alle 24 del 13 maggio in Via Trento, nel tratto interposto tra Via del Mercato e Via R. Lanza, sul lato destro del senso di marcia.



Analogo provvedimento in vigore dalle 8 del 6 maggio alle 24 del 13 maggio in Via del Teatro, sul lato destro del senso di marcia e in via Roma sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra via G. Torres e il civico 104.

Divieto di sosta anche in Piazza San Giuseppe, nel tratto antistante i civici 17, 18,19 e 20, nei 3 stalli in atto riservati ai veicoli dei residenti di Ortigia e dalla mezzanotte del 9 maggio alle 24 del 13 maggio al Passeggio Aretusa, sul lato destro del senso di marcia, nel tratto interposto tra il civico 9 e il civico 10, in n° 8 stalli riservati alla sosta dei veicoli dei residenti del centro storico.