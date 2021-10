Ferragnez in ansia, la piccola Vittoria ricoverata nuovamente in ospedale

Chiara Ferragni e Fedez sono in ansia per la piccola Vittoria ricoverata nuovamente in ospedale. L'influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez hanno dato aggiornamenti sulle condizioni della bambina via Instagram Stories. I genitori riferiscono che la piccola sta bene ma starà sotto osservazione

Ore d’ansia in casa Ferragnez: la secondogenita di Fedez e Chiara è stata ricoverata per qualche giorno e dovrà essere monitorata dai medici. A dare l’annuncio ai fan sono il rapper e l’influencer che scrivono nelle Storie: "Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione".

Due giorni prima Chiara aveva già comunicato di aver portato la piccolina al pronto soccorso perché faticava a respirare, poi dopo 10 ore in osservazione e con la cura giusta era tornata a casa. Dall’appartamento milanese la coppia ha postato video della bambina che faceva l’aerosol insieme al fratellino. Fino al messaggio in cui si parlava del ricovero.

Vittoria “È STANCA MA STA BENE”

Starà per qualche giorno sotto osservazione la piccola Vittoria, la bimba di Chiara Ferragni e Fedez che qualche giorno fa ha compiuto sette mesi. La scorsa settimana la secondogenita dell'influencer e dell'artista ha mostrato alcuni sintomi influenzali, malessere accompagnato da febbre alta, descritti dai genitori nel loro consueto resoconto quotidiano via Instagram. Dopo un primo ricovero breve, effettuato lo scorso venerdì notte a Milano in pronto soccorso, dove la piccola è rimasta per circa dieci ore per un controllo approfondito, Vittoria era tornata a casa con mamma e papà per proseguire la sua guarigione. Qualcosa deve avere impensierito, però, la coppia che ha preferito riportare la bimba al pronto soccorso dove è stata consigliata la permanenza per qualche giorno, in via precauzionale: la bambina non è infatti in condizioni preoccupanti, rassicurano i genitori attraverso i loro profili ufficiali. Ecco il messaggio pubblicato da Chiara Ferragni per i suoi followers.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso e dovrà restare per qualche giorno in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”.

Le fa eco Fedez, sempre nelle Stories, che ribadisce le stesse informazioni: “Nulla di grave”, specifica il cantante.

I messaggi affettuosi da parte dei fan

I fan dei Ferragnez possono tirare un sospiro di sollievo, rassicurati dalle parole dei genitori di Vittoria che hanno ringraziato pubblicamente tutte le persone che hanno inviato loro dei messaggi pieni di affetto per augurare buona guarigione alla loro secondogenita, nata lo scorso 23 marzo. Mamma Chiara aveva pubblicato, nel corso della giornata di sabato, alcune foto della piccola per celebrare il suo settimo mese. Gli scatti, chiaramente domestici, mostrano la bimba felice a casa e in via di guarigione, dopo lo spavento della notte precedente in cui era stata portata al pronto soccorso. Molti i messaggi da parte dei fan ma anche di amici della coppia, volti noti del mondo dello spettacolo e della rete, che hanno inviato i loro auguri alla piccola.