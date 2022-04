Festa di compleanno tutta in rosa per Giulia Salemi. VIDEO

Festa di compleanno tutta in rosa per Giulia Salemi, influencer, modella e conduttrice televisiva. Per i suoi 29 anni ha organizzato tutto in grande stile con i toni del rosa che hanno dominato sui complementi e sulla tavola della festa. Accanto a lei l'immancabile compagno, l'ex velino Pierpaolo Pretelli, di cui si è innamorata nel corso della loro partecipazione ad un'edizione del Grande Fratello Vip, e tanti amici vip tra cui l'influencer Tommaso Zorzi, anche lui ex "conquilino" in quella stessa edizione del reality.

Giulia e Pierpaolo si stanno godendo il successo di un amore, su cui all'inizio in tanti non avrebbero scommesso, e quello della vita professionale.