Festival di Sanremo 2025, Brunori Sas e la laurea in economia e commercio

Sanremo - Al debutto tra i Big di Sanremo, Dario Brunori, in arte Brunori Sas canta “L’albero delle noci”, una canzone d’autore che descrive le gioie e le paure dell’essere genitori, un sentimento che va accettato con il suo carico rivoluzionario.

Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori, nasce a Cosenza il 28 settembre 1977 (ha 47 anni). trascorre l'infanzia prima a Joggi, frazione di Santa Caterina Albanese, e poi a Guardia Piemontese. Frequenta l'Università degli Studi di Siena dove consegue la Laurea in Economia e Commercio.

Il nome Brunori S.A.S. è un omaggio all'impresa edile dei suoi genitori, che ha lo stesso nome e che ha coperto le spese di realizzazione di diverse incisioni, nonché luogo d'ispirazione per molti dei brani contenuti nel primo album.

Esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta, con cui firma tre brani in altrettante compilation tematiche. Nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la dream-pop band Blume, con cui pubblica l'album In tedesco vuol dire fiore, il cui video viene premiato nel 2006 da una giuria di esperti in occasione del Meeting delle etichette indipendenti. Nel giugno 2009 Dario Brunori, pubblica il suo album d'esordio Vol. 1, composto da brani semplici e diretti. Il disco si aggiudica il Premio Ciampi 2009 come "Miglior disco d'esordio". Nel 2011 pubblica un nuovo album con cui sorprende nuovamente critica e pubblico con le collaborazioni di Dente e Dimartino, Vol. 2: Poveri cristi. L’anno dopo compone la colonna sonora di È nata una star, film con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto.

Dario Brunori è legato sentimentalmente a Simona Marrazzo, collaboratrice nei suoi stessi lavori discografici e co-fondatrice della casa discografica Picicca Dischi. La coppia ha avuto una figlia, Fiammetta (nata nell'ottobre del 2021), a cui è dedicato l'album Baby Cip!, versione strumentale di Cip!, composta da ninna nanne per bambini e pubblicata nel dicembre dello stesso anno. E a cui è dedicata anche la canzone che porta a Sanremo. Nonostante il successo, Brunori Sas ha scelto di restare a vivere in Calabria. «Questa terra rappresenta le mie radici e ci sto bene nonostante le ben note criticità. La Calabria mi mette tranquillità, è un contesto in cui riesco a funzionare bene», ha svelato il cantautore, che precisamente abita a San Fili, nella casa dove è nata e cresciuta la mamma della sua compagna Simona.