Festival di Sanremo 2025, ha vinto Olly

Sanremo - Olly, con Balorda Nostalgia, ha vinto il Festival di Sanremo 2025. Erano arrivati in finale Olly e Lucio Corsi. Fuori dalla cinquina, con grandi proteste, Giorgia. Solo terzo Brunori Sas.

Olly, pseudonimo di Federico Olivieri (Genova, 5 maggio 2001), è figlio di un avvocato e una magistrata. Ha studiato presso il Conservatorio Niccolò Paganini della sua città natale, dove ha studiato musica e canto. È inoltre laureato in Economia e management d'impresa presso l'Università degli Studi di Milano.

All’età di 15 anni ha scritto il suo primo testo. Mentre cerca di farsi strada nel mondo della musica grazie alle collaborazioni e ai primi brani diffusi sui social network e sulle piattaforme streaming (anche reinterpretazioni, come ‘La notte’ di Arisa), nel 2022 arriva la svolta: pubblica il singolo ‘Un’altra volta’ e diventa virale su TikTok superando i 5 milioni di stream su Spotify. A fine anno viene selezionato tra i primi otto finalisti di Sanremo Giovani da Amadeus con il brano ‘L’anima balla’, dove guadagna il passaggio alla categoria Big. Partecipa così alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Polvere’, un successo per numero di ascolti. Nella quarta serata, dedicata ai duetti, il cantante genovese ha scelto di esibirsi con Lorella Cuccarini, portando una cover de 'La notte vola'. Tra le sue ultime collaborazioni c’è quella con Angelina Mango, con il brano ‘Per due come noi’ e con Emma Marrone con la hit estiva ‘Ho voglia di te’.

Da piccolo sognava di fare l'attore, ma anche il rugbista, uno sport che ha svolto per 12 anni. Ma sicuramente non avrebbe mai voluto fare un lavoro d’ufficio: “Vengo da una famiglia di lavoratori che si alzano alle otto della mattina e che tornano a casa alle otto di sera, ho sempre visto il loro sacrificio, ma quello che faccio io non lo è”, ha ammesso a Vanity Fair. Si definisce molto legato alla sua città natale, Genova: “La mia città, a livello artistico, dà tantissimo, ogni angolo e ogni vicolo ha qualcosa da raccontare – racconta sempre a Vanity Fair - ed è per questo che mi impegno a creare un domani qualcosa che possa essere utile alla mia città”. Una domanda che gli fanno spesso? L’altezza! Che dalle inquadrature in televisione non passa mai inosservata. Olly è alto 1,95 metri. Sulla sua situazione sentimentale, invece, Olly mantiene un certo riserbo: “È un fatto privato, mi piace far parlare la mia musica»”, dice Olly. Ma sull’amore, quello che si ritrova anche nei piccoli gesti, il giovane cantante ha detto: “Trovo che l'amore sia un po' ovunque ma, per come sono andate le cose nella mia vita, ho avuto fasi in cui sono stato meno innamorato di come avrei voluto essere. Adesso sto aspettando di trovare un momento in cui possa riuscire a dare amore”.