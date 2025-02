Festival di Sanremo, Francesco Gabbani: dove vive, genitori e carriera

Sanremo - Una celebrazione della vita, che va vissuta insieme momento per momento, perché non è che «un lungo attimo» e «insieme due paralisi faranno un movimento»: Francesco Gabbani si ripresenta a Sanremo 2025 dopo cinque anni con “Viva la vita”, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Francesco Gabbani nasce a Carrara il 9 settembre del 1982 (ha 42 anni). Grazie al negozio di strumenti musicali dei genitori, si avvicina al mondo della musica molto presto, iniziando a suonare la batteria a quattro anni e la chitarra a nove. Successivamente imparerà a suonare anche il pianoforte e il basso, per poi lavorare anche come fonico e tecnico di palco. Prima di completare gli studi presso il Liceo Classico "E. Repetti" di Carrara, a diciotto anni firma il suo primo contratto discografico, registrando con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk.

I video di due singoli estratti dal disco diventano subito virali, al punto da permettere ai Trikobalto di esibirsi nei principali festival italiani, tra i quali l'Heineken Jammin' Festival, di partecipare alle serate targate "Rock TV" e di aprire anche al BlueNote di Milano l'unica data italiana degli Oasis. Sulla scia del successo del primo disco, nel 2010 i Trikobalto pubblicano il loro secondo album, intitolato "Necessità primarie". Scelti come supporter dell'unica data italiana degli Stereophonics, nello stesso anno sono tra gli ospiti al Palafiori di Sanremo durante l'edizione 2010 del Festival. Nella primavera del 2010 Gabbani lascia la band per dedicarsi al suo primo progetto da solista, firmando un nuovo contratto discografico. Nel 2011 pubblica quattro singoli, "Italia 21", "Un anno in più", "Estate" e "Maledetto amore", per poi realizzare nel 2014 il suo primo album in studio da solista, "Greitist Iz".

Nel 2015 inizia a collaborare con BMG Rights Management in qualità di autore, firmando un contratto di esclusiva. Un anno dopo il suo trionfo a Sanremo, nel 2017 Francesco Gabbani torna all'Ariston con il brano "Occidentali's Karma", questa volta tra i "Big". Durante le sue esibilizioni, il cantante toscano sarà accompagnato dal ballerino Filippo Ranaldi, che, indossando un costume da scimmia, parteciperà alla coreografia del brano. Un fatto, questo, che contribuirà a rendere iconica la sua canzone, portandolo a vincere la 67esima edizione del Festival.

Sul podio, insieme a lui, Fiorella Mannoia con "Che sia benedetta" ed Ermal Meta con "Vietato morire". "Occidentali's Karma" otterrà in pochissimo tempo un enorme successo, sia in Italia che in Europa, entrando anche nelle classifiche di altre quattordici nazioni. Il video musicale del brano ottiene in sole 24 ore 4.353.802 visualizzazioni su Vevo, conquistando così il record di maggiori visualizzazioni in un giorno per un artista italiano. La vittoria a Sanremo consente a Gabbani di partecipare anche all'Eurovision Song Contest, dove si classificherà sesto, vincendo però il Premio della Sala Stampa.

Il 4 aprile dello stesso anno annuncia l'uscita del suo terzo album in studio, "Magellano", uscito il 28 aprile e seguito da un maxi tour con quarantaquattro date. Nel 2020 esce poi il suo quarto album di inediti, intitolato "Viceversa", dal quale è tratto anche il singolo omonimo, presentato per l'occasione in gara a Sanremo. Qui si classificherà al secondo posto, vincendo però il Premio Tim Music. Un anno dopo pubblica il suo quinto album, "Volevamo solo essere felici", oltre a realizzare la colonna sonora della serie televisiva "Un professore", intitolata "Spazio tempo".

L'8 aprile 2022, insieme a Francesca Fialdini, Francesco Gabbani conduce il suo primo programma televisivo, intitolato "Ci vuole un fiore". Nello stesso anno pubblica i singoli "Peace & Love" e "Natale tanto vale", esordendo anche come attore nel film "La donna per me". Il 7 aprile 2023 è stata la volta del singolo "L'abitudine", dopodiché l'artista ha presentato la seconda edizione del programma "Ci vuole un fiore", questa volta in veste di unico conduttore.

Vita privata

Francesco Gabbani non è sposato e non ha figli. Dopo la relazione decennale con la tatuatrice Dalila Lardella, il cantante di Carrara ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Giulia Settembrini. Come raccontato da lui stesso, i due si sarebbero conosciuti a Pizzo Calabro, dove lei stava lavorando in ambito registico. Attualmente Giulia lavora con lui come sua assistente, ed è spesso parte integrante nel processo creativo delle sue canzoni.